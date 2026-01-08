“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica

Christian Petersen vuelve a la rutina de poco, tras permanecer cerca de un mes internado por una falla multiorgánica cuando hacía una excursión en el sur argentino. El chef toma las cosas de otra manera, en busca de mantener la calma que logró recuperar tanto él como su familia.

De nuevo en las redes sociales, el cocinero compartió una publicación en sus historias de Instagram mostrando unas medialunas de su autoría. Para reforzar esta nueva filosofía de vida que adoptó, escribió: “Buenas buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa. A seguir”.

Llegó el esperado alta

Tras permanecer casi un mes internado luego de descompensarse en el Lanín, Christian Petersen, recibió el alta médica y habló sobre su recuperación. “Por suerte, desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, afirmó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, en referencia a la falla multiorgánica por la que fue asistido de urgencia.

“Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, reconoció el chef, sin entrar en mayores detalles. Por último, Petersen señaló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico”, dijo, asegurando que estaba entrenado para realizar la exigente travesía.