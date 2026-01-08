Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica

“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
8 de Enero de 2026 | 15:45

Escuchar esta nota

Christian Petersen vuelve a la rutina de poco, tras permanecer cerca de un mes internado por una falla multiorgánica cuando hacía una excursión en el sur argentino. El chef toma las cosas de otra manera, en busca de mantener la calma que logró recuperar tanto él como su familia. 

De nuevo en las redes sociales, el cocinero compartió una publicación en sus historias de Instagram mostrando unas medialunas de su autoría. Para reforzar esta nueva filosofía de vida que adoptó, escribió: “Buenas buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa. A seguir”.

Llegó el esperado alta

Tras permanecer casi un mes internado luego de descompensarse en el Lanín, Christian Petersen, recibió el alta médica y habló sobre su recuperación. “Por suerte, desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, afirmó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, en referencia a la falla multiorgánica por la que fue asistido de urgencia.

“Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, reconoció el chef, sin entrar en mayores detalles. Por último, Petersen señaló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico”, dijo, asegurando que estaba entrenado para realizar la exigente travesía.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Últimas noticias de Espectáculos

Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia

“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo

VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro

Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio 
La Ciudad
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
Las motos copan una vereda a pasos del Ministerio de Seguridad en La Plata: denuncian que "no se puede pasar"
Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color, mitos, ofrendas y emotivos relatos
¡Atención! Cortan hasta el domingo un ingreso a la Autopista sentido a La Plata
Deportes
"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
Fotos y video.- Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
Policiales
Fuerte choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres graves
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Información General
Uno por uno, los 10 autos 0Km más baratos en enero 2026
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla