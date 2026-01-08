Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional

"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
8 de Enero de 2026 | 15:34

Juan Pintado fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Nacional de Uruguay y, en ese marco, se despidió de Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que militó durante la última etapa de su carrera.

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el lateral agradeció a los hinchas, compañeros y empleados del club, y aseguró que se va “eternamente agradecido” por el acompañamiento recibido durante su paso por el Lobo.

“Compartimos muchos momentos juntos, buenos y no tan buenos, pero ustedes siempre estuvieron ahí acompañando”, expresó Pintado, quien remarcó que se lleva amigos y que su paso por Gimnasia lo convirtió en “mejor jugador y mejor persona”.

El futbolista también tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros, cuerpos técnicos, utileros, cocineros y trabajadores del club, y dejó en claro que su salida no es un adiós definitivo: “No es un adiós, sino un hasta luego”.

De esta manera, Pintado inicia una nueva etapa en Nacional de Montevideo.

