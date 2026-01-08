"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Juan Pintado fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Nacional de Uruguay y, en ese marco, se despidió de Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que militó durante la última etapa de su carrera.
A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el lateral agradeció a los hinchas, compañeros y empleados del club, y aseguró que se va “eternamente agradecido” por el acompañamiento recibido durante su paso por el Lobo.
“Compartimos muchos momentos juntos, buenos y no tan buenos, pero ustedes siempre estuvieron ahí acompañando”, expresó Pintado, quien remarcó que se lleva amigos y que su paso por Gimnasia lo convirtió en “mejor jugador y mejor persona”.
El futbolista también tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros, cuerpos técnicos, utileros, cocineros y trabajadores del club, y dejó en claro que su salida no es un adiós definitivo: “No es un adiós, sino un hasta luego”.
De esta manera, Pintado inicia una nueva etapa en Nacional de Montevideo.
Uno más para el Decano ✔️— Nacional (@Nacional) January 8, 2026
🆕 ¡Bienvenido al Campeón Uruguayo, Juan! 🙌🏼 pic.twitter.com/O5Pxlb8B1f
