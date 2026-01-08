Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas

Comenzó a regir el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un sistema que redefine la forma en que se otorga la asistencia para el pago de los servicios y que ya tiene habilitada la web oficial para que los usuarios puedan consultar su situación. El nuevo esquema unifica los criterios para el otorgamiento de beneficios en electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos de gas licuado de petróleo.

En ese marco, el Gobierno nacional habilitó el sitio , donde los usuarios pueden verificar si cuentan con el beneficio, consultar el estado de su trámite y, de ser necesario, realizar los reclamos correspondientes. Desde el Ejecutivo aclararon que quienes ya se encuentran inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán completar nuevamente el trámite. En cambio, las personas que utilizan garrafas o formaban parte del Programa Hogar sí deberán inscribirse para acceder al subsidio bajo el nuevo sistema.

Con este nuevo régimen, serán beneficiarios los hogares cuyos ingresos netos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores que publica el Indec. Además, quedarán incluidos en el beneficio los grupos familiares en los que haya algún miembro con Certificado Único de Discapacidad (CUD), una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o un Certificado de Vivienda del ReNaBaP, siempre que el hogar no se encuentre dentro del segmento de mayores ingresos.

En cuanto a las bonificaciones, los hogares que accedan al beneficio recibirán un descuento del 50% en el servicio de electricidad durante todo el año. Para el gas por redes, el subsidio será del 50% durante los meses de mayor demanda, mientras que no habrá bonificación en los períodos de menor consumo. De manera excepcional, durante 2026 se sumará un descuento adicional del 25% en ambos servicios durante enero, que se reducirá progresivamente.