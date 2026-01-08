Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, el tiktoker de Javier Milei

8 de Enero de 2026 | 17:41

Escuchar esta nota

 

La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA9 María Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, chocó hoy el auto que manejaba contra un poste de luz en la ciudad costera de Mar de Ajó y luego fue sometida a un test de alcoholemia que le dio positivo, por lo cual le secuestraron el vehículo.

Según se pudo saber de fuentes policiales, poco antes de las 10 agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

El personal policial finalmente secuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba.Tras la incautiación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.

“Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”, informó el parte policial.

