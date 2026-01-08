Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Uno de los proyectos grandes con que sueña Gimnasia es el de la remodelación del Juan Carmelo Zerillo. Luego de haberse aprobado el proyecto 65 en Asamblea durante el año pasado, la inversión es la principal traba para implementarlo debido al complejo panorama económico que vive el club.

El vocal titular y gerente de infraestructura de Gimnasia, Martín Miranda destacó en díalogo con La Redonda que es uno de los objetivos que se buscarán cumplir en el futuro.

“Es un sueño poder cumplir el proyecto de remodelación del estadio . Es una posibilidad, pero después la realidad te va poner en si se puede o no hacer. Nosotros encontramos las herramientas en lo que es la inversión privada, para en conjunto con el club, llevar adelante no solo el estadio sino todo el predio del Bosque. El concurso del proyecto 65 que fue ganador, resuelve un conjunto de problemáticas del club y que abarca todo el predio. La inversión es muy importante y se trabajó con el grupo que organizó el proyecto ganador, donde se hicieron algunos ajustes. Restan trámites, gestiones y confirmaciones, pero es un sueño que tenemos. La posibilidad que tiene el club de desarrollar el predio del Bosque es con aportes externos. Lo vamos a intentar y nadie nos va a quitar el sueño”.

Sobre la duración que podría llevar la obra, destacó: “El proyecto puede llevar algunos años y en el planteo teórico, se puede llevar a cabo en tres años. Lo de aprobación e ingeniería va a llevar un tiempo. Tres sería el ideal, pero la obra puede llevar entre cinco y seis años. Ojalá en algún momento de este año, podamos hacer la Asamblea para que los triperos podamos salir y tener un estadio con otra infraestructura. Esta CD no va a hacer nada sin la aprobación de los socios y si lo hacemos, lo más lógico sería ir al Estadio Único”.

Por su parte, Miranda destacó que se proyecta un masterplan para Estancia Chica: “Queremos llevar Estancia Chica al nivel que se merece Gimnasia. Eso también va a incluir sectores para que los socios disfruten, que es lo que se nos reclama de alguna manera y que lo entendemos. Son varios los componentes que hay en Estancia. Hay que juntar toda la información y profesionalizar el proyecto. Nuestra propuesta es generar una integración de todo el predio con un sentido en el que se puedan cumplir varios objetivos: primero, que la primera división tenga un lugar de excelencia en infraestructura que hoy no tiene, y después potenciar el desarrollo de juveniles”.