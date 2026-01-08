Picada mortal en el Bosque: la Justicia rechazó detener al condenado por la muerte de Iván Gómez

En una decisión que volvió a generar polémica, el Tribunal de Feria del Departamento Judicial de La Plata resolvió rechazar el pedido de detención inmediata contra Axel Nahuel D’Elía, condenado por la muerte de Iván Gómez en el marco de una picada ilegal en el Bosque platense.

Según surge del documento oficial, el planteo presentado por los abogados de los padres de la víctima no prosperó, por lo que el condenado continuará el proceso en libertad, pese a que la pena ya fue confirmada en segunda instancia por una sala del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

La familia de Gómez había solicitado la detención tras la ratificación de la condena a nueve años de prisión por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, pero los jueces de feria entendieron que no se encuentran acreditados los requisitos legales para ordenar la prisión antes de que la sentencia quede firme.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de noviembre de 2019, cuando Iván Gómez, de 28 años, fue embestido por un vehículo durante una carrera clandestina que se desarrollaba en el paseo del Bosque. De acuerdo a la reconstrucción judicial, D’Elía conducía a alta velocidad, sin luces y bajo los efectos del alcohol, atropelló a la víctima y luego intentó fugarse sin asistirla, hasta ser retenido por testigos y entregado a la Policía.

Tras la confirmación de la pena en Casación, los padres de Gómez insistieron en que ya no existían motivos para que el condenado continuara en libertad, al considerar que la condena estaba firme en esa instancia.

Sin embargo, la defensa de D’Elía presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con el objetivo de que revise el fallo de Casación. Según los abogados, ese planteo técnico habilita que su defendido permanezca en libertad hasta que el máximo tribunal provincial se expida.

Este punto fue determinante para la resolución del Tribunal de Feria, que consideró improcedente la detención preventiva en esta etapa, manteniendo a D’Elía en libertad mientras se agotan las últimas instancias judiciales.

Cómo sigue la causa

Con la condena confirmada pero aún no ejecutada, el expediente sigue su curso ante la Suprema Corte bonaerense. Mientras tanto, el imputado deberá cumplir con las medidas procesales vigentes y presentarse periódicamente ante la Justicia.

El caso continúa siendo uno de los símbolos del reclamo social por mayor severidad y eficacia en las condenas por violencia vial, especialmente en hechos vinculados a picadas ilegales con resultado fatal.