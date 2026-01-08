Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EL DENUNCIANTE SOSTIENE HABER SIDO VÍCTIMA DE UN “EX EMPLEADO INFIEL”

El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil

La presentación judicial describe la sustracción de una suma millonaria ocurrida dentro de un domicilio del barrio La Granja, y apunta a una persona del círculo del damnificado. Cámaras de seguridad, bajo análisis

El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil

IMAGEN APORTADA A LA JUSTICIA. ACÁ SE VE A UNA MUJER PRESUNTAMENTE VINCULADA AL EX EMPLEADO / EL DIA

8 de Enero de 2026 | 04:10
Edición impresa

Una tarde cualquiera, en una casa que parecía inexpugnable, un detalle lo cambió todo. Al abrir una caja fuerte ubicada en un sector que creía reservado a muy pocos, un reconocido empresario platense advirtió que algo no cerraba: los ahorros de toda la vida ya no estaban. Lo que siguió fue una reconstrucción dolorosa, minuciosa y cargada de sospechas, que hoy quedó plasmada en una denuncia penal que investiga la Justicia.

Según consta en la presentación judicial, a la que EL DIA accedió, el damnificado -identificado como Carlos Navarro- sostiene haber sido víctima de un robo millonario en su domicilio de 143 y 515, y apunta directamente a un “ex empleado infiel”, alguien que durante años no solo trabajó en su casa, sino que fue parte de su vida diaria y de su absoluta confianza.

De acuerdo al relato asentado en la denuncia, el vínculo laboral se extendió durante más de una década. El acusado se desempeñó como empleado doméstico y casero desde 2013, viviendo en la misma propiedad que el denunciante. Con el paso del tiempo, siempre según lo declarado, ese rol se consolidó en una relación de extrema cercanía: conocía cada ambiente del inmueble, las refacciones realizadas, los hábitos del propietario y, sobre todo, un dato sensible que -según el empresario- nadie más conocía, ni siquiera su familia: la ubicación exacta de la caja fuerte donde guardaba dinero en efectivo y otros bienes.

Ese lazo se quebró de manera abrupta en junio de 2025, cuando el trabajador fue despedido tras detectarse la sustracción de objetos personales y elementos de valor. Sin embargo, el denunciante sostiene que el conflicto no terminó allí. Por el contrario, afirma que, meses después, comenzaron a suceder hechos que hoy considera parte de una maniobra previa al saqueo de sus ahorros.

En la denuncia se describe un episodio ocurrido el 11 de noviembre de 2025. De acuerdo al relato del damnificado y el material que dice haber aportado, una mujer descendió de un vehículo y tomó fotografías tanto de su vivienda como de la casa de enfrente, para luego retirarse del lugar. El empresario asegura que esa persona estaría vinculada con su ex empleado y que el accionar resultó, cuanto menos, inquietante. También se menciona que el vehículo utilizado estaría registrado a nombre de un tercero que tendría relación con el principal sospechoso.

El hecho central ocurrió un mes después. El 12 de diciembre, cuando el empresario se dispuso a retirar dinero de la caja fuerte, advirtió que faltaba una suma aproximada de 250.000 dólares estadounidenses. Según dejó asentado, se trataba de ahorros personales acumulados a lo largo de los años. El compartimiento de seguridad presentaba signos de haber sido violentada, lo que reforzó la sospecha de un robo planificado y ejecutado por alguien con conocimiento previo del lugar.

En su presentación ante la Justicia, el denunciante remarca un punto que considera clave: la única persona que sabía de la existencia y ubicación de la caja fuerte era su ex empleado.

Ese dato, afirma, fue compartido en el marco de la confianza construida durante años de convivencia y trabajo. A ello suma otros elementos que, desde su perspectiva, resultan sospechosos, como el hecho de que el acusado no habría informado un domicilio real ni siquiera al iniciar una demanda laboral posterior al despido.

Un video bajo análisis

La denuncia solicita expresamente que se lleven adelante distintas medidas investigativas para esclarecer el hecho. Entre ellas, la información sobre el vehículo involucrado y el análisis del material audiovisual y fotográfico aportado, que incluiría imágenes del domicilio y de la caja fuerte dañada. También se pidió la posibilidad de ampliar la declaración testimonial para aportar más detalles.

La causa quedó radicada en la UFI N° 1 de La Plata, a cargo de la fiscal Ana Medina, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5. Por el momento, todo lo expuesto forma parte de la versión del denunciante y de los elementos incorporados a la investigación, que ahora deberá determinar si existió el delito, cómo se produjo y quiénes fueron los responsables.

La sospecha principal recae sobre una persona que tuvo acceso pleno al inmueble

 

