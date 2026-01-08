El anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela: expectativa por la situación de Nahuel Gallo
El anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela: expectativa por la situación de Nahuel Gallo
Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei: estaba alcoholizada
Cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará a nueva miniserie de la productora de El Eternauta
Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir
Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato
"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
Fotos y video.- Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Fotos y video | Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color y mitos
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Fuerte choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres graves
Las motos copan una vereda a pasos del Ministerio de Seguridad en La Plata: denuncian que "no se puede pasar"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco del fortalecimiento de La Plata como polo de producción audiovisual, el intendente Julio Alak mantuvo un encuentro con representantes de la reconocida productora K&S Films, que rodará en la capital bonaerense la nueva serie para Netflix El futuro es nuestro.
“Que una producción de esta magnitud elija La Plata es una señal clara del potencial que tiene la ciudad para la industria audiovisual”, expresó Alak, y valoró: “Esto genera trabajo, atrae inversiones y continúa fortaleciendo la cultura como motor de desarrollo”.
La filmación de la miniserie comenzará el 24 de enero y se extenderá a lo largo de 25 jornadas en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y alrededores, convirtiendo una vez más el espacio público platense en un set de grabación internacional.
Con más de 200 técnicos, casi 500 extras y una amplia convocatoria de profesionales locales, la propuesta propiciará un impacto económico positivo en los comercios de cercanía, especialmente en un período de menor actividad.
Así, la iniciativa se enmarca en la decisión de la gestión municipal de consolidar a La Plata como polo audiovisual, promoviendo el desarrollo de la industria cultural, la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleo y la proyección turística de la ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
Salen a la luz imágenes de Romina Gaetani pidiendo auxilio y la Justicia le otorgó la perimetral contra su ex
Cabe destacar que K&S Films es una firma de amplia trayectoria, responsable de títulos como El Eternauta, El Ángel, El Clan, La Odisea de los Giles y la nominada al Oscar Relatos Salvajes, entre otras más de 150 producciones.
El futuro es nuestro será una miniserie distópica de ocho capítulos protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick.
Participaron de la reunión Ana Negrete, secretaria de Cultura; Cristian Scarpetta, director del Pasaje Dardo Rocha; Diego Copello, productor ejecutivo de K&S Films; y Mariano Cukar y Danisa Mungía, directores de locaciones de K&S Films.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí