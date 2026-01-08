Cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará a nueva miniserie de la productora de El Eternauta



En el marco del fortalecimiento de La Plata como polo de producción audiovisual, el intendente Julio Alak mantuvo un encuentro con representantes de la reconocida productora K&S Films, que rodará en la capital bonaerense la nueva serie para Netflix El futuro es nuestro.

“Que una producción de esta magnitud elija La Plata es una señal clara del potencial que tiene la ciudad para la industria audiovisual”, expresó Alak, y valoró: “Esto genera trabajo, atrae inversiones y continúa fortaleciendo la cultura como motor de desarrollo”.

La filmación de la miniserie comenzará el 24 de enero y se extenderá a lo largo de 25 jornadas en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y alrededores, convirtiendo una vez más el espacio público platense en un set de grabación internacional.

Con más de 200 técnicos, casi 500 extras y una amplia convocatoria de profesionales locales, la propuesta propiciará un impacto económico positivo en los comercios de cercanía, especialmente en un período de menor actividad.

Así, la iniciativa se enmarca en la decisión de la gestión municipal de consolidar a La Plata como polo audiovisual, promoviendo el desarrollo de la industria cultural, la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleo y la proyección turística de la ciudad.

Cabe destacar que K&S Films es una firma de amplia trayectoria, responsable de títulos como El Eternauta, El Ángel, El Clan, La Odisea de los Giles y la nominada al Oscar Relatos Salvajes, entre otras más de 150 producciones.

El futuro es nuestro será una miniserie distópica de ocho capítulos protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick.

Participaron de la reunión Ana Negrete, secretaria de Cultura; Cristian Scarpetta, director del Pasaje Dardo Rocha; Diego Copello, productor ejecutivo de K&S Films; y Mariano Cukar y Danisa Mungía, directores de locaciones de K&S Films.