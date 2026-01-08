Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Uno por uno, los 10 autos 0Km más baratos en enero 2026

Los precios de los vehículos más económicos del mercado argentino

Uno por uno, los 10 autos 0Km más baratos en enero 2026
8 de Enero de 2026 | 13:46

Escuchar esta nota

En un contexto donde la industria automotriz arranca el 2026 ajustando precios en medio de un mercado competitivo, los argentinos interesados en adquirir un auto 0 km encuentran en enero una oferta con variaciones moderadas respecto al mes anterior.

La lista de los 10 modelos más accesibles del país oscila entre aproximadamente $25,5 millones y poco más de $31 millones, con un único caso de baja en el ranking: el Renault Kwid, que redujo su precio y se consolidó nuevamente como el auto más barato del mercado. 

Autos baratos en enero 2026: el top10

El top 10 de autos 0 km más económicos quedó conformado de la siguiente manera: 

1- Renault Kwid (naftero) – $25.540.000 (baja del 3,7% respecto al mes anterior)

2- Fiat Mobi – $27.070.000

3- Hyundai HB20 – $27.600.000

LE PUEDE INTERESAR

Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio

4- JMEV Easy 3 – US$ 18.900 (mantuvo su precio)

5- JAC S2 – US$ 19.900 (mantuvo su precio)

6- Fiat Argo – $29.780.000

7- Fiat Cronos – $30.960.000

8- Citroën C3 – $31.040.000

9- Peugeot 208 – $31.140.000

10- Chevrolet Onix – $31.505.900

Modelos, características y más

El Renault Kwid, importado de Brasil y equipado con un motor naftero, volvió a posicionarse como la opción más accesible, con un ajuste que contrasta con la tendencia general de leves aumentos en el listado. El segundo lugar quedó para el Fiat Mobi, seguido por el Hyundai HB20, clásico del segmento B que conserva una fuerte presencia en las preferencias por su equilibrio entre precio y prestaciones. 

Dentro del ranking también aparecen dos vehículos de origen chino: el eléctrico JMEV Easy 3, que se mantiene sin variación de precio, y el JAC S2, un SUV con motor naftero que desafía la predominancia de modelos electrificados dentro de su procedencia. Esta diversidad indica la presencia de distintas opciones, desde citycars hasta SUV compactos, incluso dentro de los autos más accesibles del mercado. 

Entre los modelos con motores tradicionales, figuras como el Fiat Argo y el Fiat Cronos consolidan al grupo de los hatchbacks y sedanes urbanos, mientras que Citroën C3 y Peugeot 208 reflejan la oferta de marcas europeas con propuestas competitivas en precio de lista. El Chevrolet Onix, por su parte, cierra el listado con un valor que se mantiene dentro de la franja más baja del mercado. 

El panorama de precios de lista para autos 0 km en Argentina sugiere que, aunque quedan pocos modelos por debajo de los $30 millones, el segmento de acceso continúa ofreciendo alternativas para quienes buscan iniciarse en la compra de un vehículo nuevo sin escalar hacia gamas superiores. 

Si buscas un auto 0Km o usado, podés consultar en los clasificados de EL DIA

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Últimas noticias de Información General

Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado

VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Espectáculos
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio 
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero
Policiales
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
La Ciudad
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
Las motos copan una vereda a pasos del Ministerio de Seguridad en La Plata: denuncian que "no se puede pasar"
Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color, mitos, ofrendas y emotivos relatos
¡Atención! Cortan hasta el domingo un ingreso a la Autopista sentido a La Plata
Alerta dengue: a dónde aplican gratis la vacuna en La Plata
Deportes
Fotos y video.- Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla