Uno por uno, los 10 autos 0Km más baratos en enero 2026

En un contexto donde la industria automotriz arranca el 2026 ajustando precios en medio de un mercado competitivo, los argentinos interesados en adquirir un auto 0 km encuentran en enero una oferta con variaciones moderadas respecto al mes anterior.

La lista de los 10 modelos más accesibles del país oscila entre aproximadamente $25,5 millones y poco más de $31 millones, con un único caso de baja en el ranking: el Renault Kwid, que redujo su precio y se consolidó nuevamente como el auto más barato del mercado.

Autos baratos en enero 2026: el top10

El top 10 de autos 0 km más económicos quedó conformado de la siguiente manera:

1- Renault Kwid (naftero) – $25.540.000 (baja del 3,7% respecto al mes anterior)

2- Fiat Mobi – $27.070.000

3- Hyundai HB20 – $27.600.000

4- JMEV Easy 3 – US$ 18.900 (mantuvo su precio)

5- JAC S2 – US$ 19.900 (mantuvo su precio)

6- Fiat Argo – $29.780.000

7- Fiat Cronos – $30.960.000

8- Citroën C3 – $31.040.000

9- Peugeot 208 – $31.140.000

10- Chevrolet Onix – $31.505.900

Modelos, características y más

El Renault Kwid, importado de Brasil y equipado con un motor naftero, volvió a posicionarse como la opción más accesible, con un ajuste que contrasta con la tendencia general de leves aumentos en el listado. El segundo lugar quedó para el Fiat Mobi, seguido por el Hyundai HB20, clásico del segmento B que conserva una fuerte presencia en las preferencias por su equilibrio entre precio y prestaciones.

Dentro del ranking también aparecen dos vehículos de origen chino: el eléctrico JMEV Easy 3, que se mantiene sin variación de precio, y el JAC S2, un SUV con motor naftero que desafía la predominancia de modelos electrificados dentro de su procedencia. Esta diversidad indica la presencia de distintas opciones, desde citycars hasta SUV compactos, incluso dentro de los autos más accesibles del mercado.

Entre los modelos con motores tradicionales, figuras como el Fiat Argo y el Fiat Cronos consolidan al grupo de los hatchbacks y sedanes urbanos, mientras que Citroën C3 y Peugeot 208 reflejan la oferta de marcas europeas con propuestas competitivas en precio de lista. El Chevrolet Onix, por su parte, cierra el listado con un valor que se mantiene dentro de la franja más baja del mercado.

El panorama de precios de lista para autos 0 km en Argentina sugiere que, aunque quedan pocos modelos por debajo de los $30 millones, el segmento de acceso continúa ofreciendo alternativas para quienes buscan iniciarse en la compra de un vehículo nuevo sin escalar hacia gamas superiores.

Si buscas un auto 0Km o usado, podés consultar en los clasificados de EL DIA