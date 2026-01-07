El candombe llenó de color las calles de Tolosa

Los tambores le pusieron un ritmo diferente al atardecer tolosano con la llamada colectiva san baltasar que se hizo ayer en la zona histórica de la localidad / Gonzalo calvelo

Las calles de Tolosa fueron escenario de una nueva edición de la Llamada Colectiva de Candombe, un evento cultural que ya se convirtió en un clásico y que reunió a comparsas de La Plata, Berisso y Ensenada.

El evento comenzó ayer por la tarde en el cruce de 3 y 528, desde donde tocadores y tocadoras de tambores, junto a bailarinas, avanzaron en un colorido desfile hasta la plaza de 1 y 530.

A diferencia de otras llamadas, la propuesta se destacó por su modalidad de “rejunte”, en la que las distintas agrupaciones marcharon juntas, tocando y bailando al mismo tiempo, generando una potente atmósfera colectiva.

Con fuerte presencia de vecinos y vecinas, la celebración volvió a poner en valor las raíces afro del candombe y su creciente protagonismo en la agenda cultural platense.

Este evento tuvo su correlato del otro lado del río, ya que es una jornada que coincide con la tradicional Llamada de San Baltasar que tiene lugar en Uruguay el 6 de enero con motivo del día de Reyes.