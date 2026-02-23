Avanza plan de asfalto en Olmos y Villa Castells

El plan de pavimentación y recuperación vial municipal “1.000 cuadras” tuvo este fin de semana el final de obras en Lisandro Olmos y la fiscalización de trabajos en ejecución en Villa Castells, los que fueron supervisados por el intendente, Julio Alak.

En el primer caso, se trató de la pavimentación de la calle 42, entre 200 y 203, lo que incluyó carpeta asfáltica y trabajos hidráulicos complementarios para mejorar la circulación y la calidad de vida de los vecinos.

En esa localidad, el plan abarca, además, la ejecución de siete calles con cordón cuneta, 23 con carpeta asfáltica y 43 con mejorado de tierra. Entre las intervenciones destacadas se encuentran la nueva pavimentación de la avenida 197 entre 38 y 43 y el mejorado de calles de 47 a 50 entre 173 y 176 y de las calles 60, 66 y 78 entre 197 y 208, la iluminación de 59 arterias y la reparación de otras 5.100 luminarias públicas.

En el caso de Villa Castells, el jefe comunal recorrió la obra de pavimentaciónque se está llevando adelante en la calle 502, entre 7 y 13, en plena ejecución.

En esa localidad, el plan incluye la intervención de 50 nuevas calles —10 con cordón cuneta, 14 con carpeta asfáltica y 26 de tierra—, la iluminación de 35 arterias y la reparación de 3000 luminarias.

El plan municipal denominado “1000 cuadras” contempla obras de pavimentación y rehabilitación vial, la adecuación de la red pluvial y trabajos complementarios. En total, prevé la intervención de 400 cuadras con cordón cuneta, 600 con carpeta asfáltica y 1.000 calles de tierra.