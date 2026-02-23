Dos escuelas en 131 y 78, blanco de la delincuencia

En las últimas horas, las Escuelas Secundaria N° 52 y la Primaria N° 62 fueron escenario de un hecho delictivo. Los establecimientos se encuentran en la calle 131 entre 77 y 78, en el corazón de Altos de San Lorenzo.

Según se pudo conocer, la directora del nivel secundario denunció el ingreso de delincuentes al edificio. Tras el alerta, se comprobó destrozos y el faltante de varios elementos de valor para la comunidad educativa..

Por el momento, no existen pistas claras sobre los autores del hecho y refirieron que no hay cámaras de seguridad en la zona ni existen testigos presenciales.