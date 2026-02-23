Desde la central obrera acusan de “traición” a gobernadores del PJ

El cosecretario General de la CGT Octavio Argüello responsabilizó ayer a gobernadores peronistas por haber facilitado el avance parlamentario de la Reforma Laboral y señaló en ese aspecto que “no se puede vender la dignidad del pueblo por una zanja-cuneta y dos metros de asfalto”.

Además, Argüello calificó la iniciativa como “una ley totalmente regresiva” que deja a los trabajadores “en una situación de indefensión”.

El dirigente sindical, en diálogo con Splendid AM 990, rechazó que el cuarto paro general haya sido tardío o improvisado. “Nosotros hicimos cuatro paros generales en dos años y 13 marchas. No es que no hemos hecho nada”, sostuvo, y remarcó que la central obrera actuó en tres planos: “Planteamos que teníamos un ámbito legislativo, uno judicial y también la calle, como corresponde”.

En ese sentido, explicó que buscaron diálogo institucional: “Fuimos, hablamos con todos los gobernadores, con senadores y diputados. Ellos tomaron una decisión de acompañar”.

Argüello apuntó especialmente contra mandatarios provinciales que, según indicó, accedieron a negociaciones con la Casa Rosada. “Gobernadores y legisladores que entraron por el voto peronista acompañaron esta ley. Eso es lo que más duele”, expresó.

Si bien evitó afirmar la existencia de acuerdos ilícitos, deslizó: “Yo no voy a decir algo que no pueda comprobar, pero cada uno va a tener que explicar por qué lo hizo”.

Consultado sobre el impacto del paro, aseguró que la medida fue “contundente” y defendió la estrategia de no movilizar. “Queríamos que se vea que el paro era realmente efectivo cuando no hay movimiento en la calle”, explicó.

A su juicio, el clima social comenzó a modificarse tras la discusión del artículo 44, referido a licencias por enfermedad. “La gente empezó a leer la reforma y se dio cuenta de que le están quitando derechos”, señaló.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el referente sindical también cuestionó la falta de articulación política opositora. “El problema no es gremial, es político. Nos falta la fuerza política”, afirmó, y describió al peronismo como “totalmente en crisis y desordenado”.