“Negro”, el perro que movilizó a los bomberos

Luego de más de dos jornadas de búsqueda, con la ayuda de redes sociales, en el cuartel de bomberos de La Plata reapareció el “Negro”, el perro que lleva años en el cuartel y es muy querido en el cuartel.

Conocido como Negro, lleva alrededor de una década acompañando a los bomberos en sus actividades diarias y conviviendo con ellos en la sede ubicada en el corazón del Paseo del Bosque platense.

“Se nos perdió el perrito del cuartel; responde al nombre de “Negro”, comentaron en el cuartel, donde la preocupación había crecido con el paso de las horas.

El animal es un mestizo de tamaño mediano y pelaje completamente negro, no había sido visto desde durante dos días, lo que generó preocupación entre los efectivos, ya que no es habitual que se aleje del cuartel.

Difundieron su búsqueda y ayer apareció a la tarde lo que generó alivio y alegría en el cuartel de avenida 52. Al cierre de la edición se informó que fue hallado en Los Hornos.