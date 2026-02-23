Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
VIDEO. Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe
Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
Desde la central obrera acusan de “traición” a gobernadores del PJ
A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A 14 años de la Tragedia de Once, la formación “Chapa 16” del tren Sarmiento que chocó en la estación terminal, donde murieron 52 personas y 789 resultaron heridas, los familiares reclamaron avances en las causas civiles: “Somos víctimas de la corrupción”.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, consideró que hubo resultados importantes en la lucha por las distintas sentencias dictaminadas en la Justicia Penal. “Enfrentamos un camino de lucha entre todos mediante el que los empresarios y funcionarios fueron condenados en procesos totalmente transparentes”, sostuvo Menghini.
En este sentido, Paolo reconoció que “si bien la mayoría de ellos ya cumplió con el castigo impuesto por la ley”, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime continúan detenidos: “Nosotros estaremos atentos a que permanezcan en prisión efectiva, tal como se confirmaron en su momento las penas”.
Sin embargo, el padre de Lucas lamentó la falta de avances en las causas civiles: “A pesar de que las responsabilidades están constatadas, los expedientes en el fuero civil se encuentran absolutamente paralizados. Los deudos de los fallecidos y los heridos siguen esperando el resarcimiento”.
A su vez, familiares de otras víctimas concretaron acuerdos extrajudiciales, pero “quienes emprendimos este recorrido en lo civil, continuamos aguardando respuestas” y “no hay movimientos”, agregó Paolo. “Pasaron 14 años y los daños que generó la tragedia en la estructura psicológica de hijos, padres y hermanos de los difuntos no solo no se solucionaron, sino que se agravaron. Esas consecuencias no se aminoraron, sino que se acrecentaron”, cuestionó, y reclamó celeridad en la Justicia.
Ayer los familiares inauguraron un mural en la calle Mitre, a metros de la estación Once de Septiembre y el Santuario de los Pibes de Cromañón, en homenaje a los muertos y los heridos.
LE PUEDE INTERESAR
Avanza plan de asfalto en Olmos y Villa Castells
LE PUEDE INTERESAR
Una planta de lácteos, paralizada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí