A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles

A 14 años de la Tragedia de Once, la formación “Chapa 16” del tren Sarmiento que chocó en la estación terminal, donde murieron 52 personas y 789 resultaron heridas, los familiares reclamaron avances en las causas civiles: “Somos víctimas de la corrupción”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, consideró que hubo resultados importantes en la lucha por las distintas sentencias dictaminadas en la Justicia Penal. “Enfrentamos un camino de lucha entre todos mediante el que los empresarios y funcionarios fueron condenados en procesos totalmente transparentes”, sostuvo Menghini.

En este sentido, Paolo reconoció que “si bien la mayoría de ellos ya cumplió con el castigo impuesto por la ley”, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime continúan detenidos: “Nosotros estaremos atentos a que permanezcan en prisión efectiva, tal como se confirmaron en su momento las penas”.

Sin embargo, el padre de Lucas lamentó la falta de avances en las causas civiles: “A pesar de que las responsabilidades están constatadas, los expedientes en el fuero civil se encuentran absolutamente paralizados. Los deudos de los fallecidos y los heridos siguen esperando el resarcimiento”.

A su vez, familiares de otras víctimas concretaron acuerdos extrajudiciales, pero “quienes emprendimos este recorrido en lo civil, continuamos aguardando respuestas” y “no hay movimientos”, agregó Paolo. “Pasaron 14 años y los daños que generó la tragedia en la estructura psicológica de hijos, padres y hermanos de los difuntos no solo no se solucionaron, sino que se agravaron. Esas consecuencias no se aminoraron, sino que se acrecentaron”, cuestionó, y reclamó celeridad en la Justicia.

Ayer los familiares inauguraron un mural en la calle Mitre, a metros de la estación Once de Septiembre y el Santuario de los Pibes de Cromañón, en homenaje a los muertos y los heridos.