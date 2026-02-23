Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Familiares de las víctimas

A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles

A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles
23 de Febrero de 2026 | 02:57
Edición impresa

A 14 años de la Tragedia de Once, la formación “Chapa 16” del tren Sarmiento que chocó en la estación terminal, donde murieron 52 personas y 789 resultaron heridas, los familiares reclamaron avances en las causas civiles: “Somos víctimas de la corrupción”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, consideró que hubo resultados importantes en la lucha por las distintas sentencias dictaminadas en la Justicia Penal. “Enfrentamos un camino de lucha entre todos mediante el que los empresarios y funcionarios fueron condenados en procesos totalmente transparentes”, sostuvo Menghini.

En este sentido, Paolo reconoció que “si bien la mayoría de ellos ya cumplió con el castigo impuesto por la ley”, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime continúan detenidos: “Nosotros estaremos atentos a que permanezcan en prisión efectiva, tal como se confirmaron en su momento las penas”.

Sin embargo, el padre de Lucas lamentó la falta de avances en las causas civiles: “A pesar de que las responsabilidades están constatadas, los expedientes en el fuero civil se encuentran absolutamente paralizados. Los deudos de los fallecidos y los heridos siguen esperando el resarcimiento”.

A su vez, familiares de otras víctimas concretaron acuerdos extrajudiciales, pero “quienes emprendimos este recorrido en lo civil, continuamos aguardando respuestas” y “no hay movimientos”, agregó Paolo. “Pasaron 14 años y los daños que generó la tragedia en la estructura psicológica de hijos, padres y hermanos de los difuntos no solo no se solucionaron, sino que se agravaron. Esas consecuencias no se aminoraron, sino que se acrecentaron”, cuestionó, y reclamó celeridad en la Justicia.

Ayer los familiares inauguraron un mural en la calle Mitre, a metros de la estación Once de Septiembre y el Santuario de los Pibes de Cromañón, en homenaje a los muertos y los heridos.

LE PUEDE INTERESAR

Avanza plan de asfalto en Olmos y Villa Castells

LE PUEDE INTERESAR

Una planta de lácteos, paralizada

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Newell’s en llamas y Bernardi interino

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe

Alerta por un caso de gripe aviar en la Provincia

Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
Últimas noticias de Política y Economía

Impuestos y elecciones: La Rosada apunta a más reformas

Apuran la baja de la edad de la imputabilidad en el Senado

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Apuntando a recuperar liderazgo, la UCR local renovará su conducción
Policiales
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan las causas de un grave cuadro médico
Piden reagendar juicio a ex barras de Estudiantes
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Espectáculos
“El agente secreto”: pinta tu dictadura y pintarás el mundo
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Los Premios Bafta: “Una batalla tras otra” ganó y se posicionó para los Oscar
“Nos habían conseguido todo”: el gesto de Frank Sinatra con Palito Ortega
Las Trillizas esperan otro nieto más, el número 22
Información General
Adicción a las redes: también afecta a los mayores
Detenida en Río denunció mensajes con amenazas
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Deportes
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Etcheverry: un campeón marcado con épica
River y otro paso en falso: ¿sigue Gallardo?
Úbeda define el equipo para mañana con Adam Bareiro entre los titulares

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla