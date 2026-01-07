Las reservas, en niveles máximos en tres años

Las reservas internacionales brutas del Banco Central experimentaron un importante aumento de U$S787 millones o 1,8%, a U$S44.187 millones, un máximo desde el 6 de enero de 2023, prácticamente tres años atrás, y el nivel más alto desde que Javier Milei llegó al gobierno.

Después de firmar los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue, los nuevos operadores desembolsaron los U$S700 millones acordados por la operación. El giro se hizo en la fecha límite que estaba prevista.

El ingreso de los dólares tuvo un impacto positivo en las reservas del Banco Central (BCRA) que subieron US$787 millones este martes y llegaron a los U$S44.187 millones.

Los dólares que ingresaron ayer se suman a los casi U$S1.970 millones que el Tesoro ya tenía depositados en su cuenta del BCRA (al 29 de diciembre) y totalizan unos U$S2.670 millones.

En tanto, los mercados volvieron a operar con la mirada puesta en el pago de deuda que deberá afrontar este viernes la Argentina, por unos U$S4.200 millones.

En ese marco, el S&P Merval retrocedió, y los bonos soberanos en dólares y los ADR cotizaron con tendencia dispar.

Por su parte, el riesgo país se mantuvo en los niveles del lunes, en 561 puntos básicos.

Los bonos en dólares operaron dispares y subieron hasta 0,5% de la mano el Bonar 2029.

En tanto, las bajas fueron lideradas por el Bonar 2041, que retrocede 0,5%.

En Wall Street, los ADRs anotan casi una totalidad de bajas por hasta el 4,2% de la mano de Edenor; seguido por YPF (-3,5%) y Pampa Energía (-3,3%).

En la Bolsa porteña, el S&P Merval retrocedió 0,6% a 3.112.376,81 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,5% a 2.021,18 puntos.

El dólar oficial cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del lunes.

De esta manera, la divisa norteamericana realizó el primer movimiento de la semana y bajó $5. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió 20 pesos y quedó por encima de los $1.500 nuevamente.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.495 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

El dólar blue cotizó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,33% en la rueda.

El dólar mayorista se ubicó en $1.468, bajó 0,5% y quedó a 65 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.533,91).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,15% hasta $1.498,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.533,6.