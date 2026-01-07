Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Superaron los U$S44.000 millones

Las reservas, en niveles máximos en tres años

Marcaron el punto más alto desde que Javier Milei llegó al Gobierno. Los mercados operaron con la mirada puesta en el pago de deuda

Las reservas, en niveles máximos en tres años

Crecen las reservas brutas del banco central / WEB

7 de Enero de 2026 | 02:03
Edición impresa

Las reservas internacionales brutas del Banco Central experimentaron un importante aumento de U$S787 millones o 1,8%, a U$S44.187 millones, un máximo desde el 6 de enero de 2023, prácticamente tres años atrás, y el nivel más alto desde que Javier Milei llegó al gobierno.

Después de firmar los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue, los nuevos operadores desembolsaron los U$S700 millones acordados por la operación. El giro se hizo en la fecha límite que estaba prevista.

El ingreso de los dólares tuvo un impacto positivo en las reservas del Banco Central (BCRA) que subieron US$787 millones este martes y llegaron a los U$S44.187 millones.

Los dólares que ingresaron ayer se suman a los casi U$S1.970 millones que el Tesoro ya tenía depositados en su cuenta del BCRA (al 29 de diciembre) y totalizan unos U$S2.670 millones.

En tanto, los mercados volvieron a operar con la mirada puesta en el pago de deuda que deberá afrontar este viernes la Argentina, por unos U$S4.200 millones.

En ese marco, el S&P Merval retrocedió, y los bonos soberanos en dólares y los ADR cotizaron con tendencia dispar.

LE PUEDE INTERESAR

Aumentan 101% la tasa vial en Adolfo Alsina

LE PUEDE INTERESAR

La inflación no estaría cediendo, según privados

Por su parte, el riesgo país se mantuvo en los niveles del lunes, en 561 puntos básicos.

Los bonos en dólares operaron dispares y subieron hasta 0,5% de la mano el Bonar 2029.

En tanto, las bajas fueron lideradas por el Bonar 2041, que retrocede 0,5%.

En Wall Street, los ADRs anotan casi una totalidad de bajas por hasta el 4,2% de la mano de Edenor; seguido por YPF (-3,5%) y Pampa Energía (-3,3%).

En la Bolsa porteña, el S&P Merval retrocedió 0,6% a 3.112.376,81 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,5% a 2.021,18 puntos.

El dólar oficial cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del lunes.

De esta manera, la divisa norteamericana realizó el primer movimiento de la semana y bajó $5. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió 20 pesos y quedó por encima de los $1.500 nuevamente.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.495 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

El dólar blue cotizó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,33% en la rueda.

El dólar mayorista se ubicó en $1.468, bajó 0,5% y quedó a 65 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.533,91).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,15% hasta $1.498,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.533,6.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Trump les agradeció a los medios por no difundir

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

Caos en Europa, golpeada por la nieve y el hielo
Últimas noticias de Política y Economía

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA

La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Espectáculos
“Stranger Things”: ¿Por qué los fans aseguran que hoy se verá el verdadero final?
Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani
Argentina, en carrera “Belén” mantiene viva la esperanza en los Oscar
Christian Petersen recibió el alta: “Los médicos no saben qué me disparó esto”
“Intrusos” al rojo vivo: una panelista se fue (o la fueron) y crece una feroz interna
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Deportes
El campeón pone primera en City Bell
El debut copero será en cancha de Banfield
¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?
Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil
Todo al nueve: a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla