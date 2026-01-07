La inflación no estaría cediendo, según privados

El proceso de desinflación, principal argumento para profundizar el ajuste fiscal, se frenó en el último tramo de 2025.

En las últimas horas se conocieron más datos privados que ubican a la inflación de diciembre muy cerca de 2,5%.

De esta forma, se revirtió la tendencia que se observó hasta mediados de año: septiembre 2,1%, octubre 1,4% y noviembre 2,5%.

En caso de confirmarse las previsiones privadas, diciembre es un escalón ascendente, socavando el principal activo del gobierno.

“Durante la quinta semana de diciembre registramos una variación semanal de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 3,3%”, señaló el último informe de la consultora Analytica.

En consecuencia, en la evaluación de esta firma, el nivel general de precios tendrá una suba de 2,6% en diciembre. En la misma línea se ubicaron los informes de C&T (2,6%), Libertad y Progreso (2,5%) y Eco Go (2,5%). Si bien diciembre suele ser un mes de fuerte estacionalidad por las fiestas, en 2025 se potenció por la suba de la carne.