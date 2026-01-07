Aumentan 101% la tasa vial en Adolfo Alsina

El Concejo Deliberante del municipio bonaerense de Adolfo Alsina aprobó el aumento del 101% de la tasa vial del municipio, provocando el malestar y desacuerdo de los productores agropecuarios de la zona.

El cuerpo legislativo local dio el visto bueno al notorio incremento de la tasa vial en el marco de la aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, que también incluyó una suba en el orden del 80% para los sueldos de los funcionarios.

El proyecto fue enviado al Concejo por el intendente Javier Andrés (Juntos por el Cambio) y contó con el acompañamiento de los ediles de la UCR (oficialismo) y Fuerza Patria, mientras que se pronunciaron en contra los representantes de La Libertad Avanza (LLA).

Con el ajuste dispuesto, el tributo municipal pasó de un valor anual de $3.129,85 a $6.295,97 por hectárea, el cual debe abonarse en 6 cuotas bimestrales.

El incremento surge de un alza del orden del 40% en los tres ítems con los que se calcula el valor de la tasa vial: el precio del trigo, el novillo y el gasoil. Los valores para calcular el ajuste fueron 1,226 litros de gasoil, 0,680 kilogramos de novillo y 8,43 kilogramos de trigo. El año pasado el índice de incremento se medía en base a 0,876 litros de gasoil, 0,486 kilos de novillo y 6,022 de trigo.

El aumento en el partido bonaerense es significativo ya que Adolfo Alsina es el quinto distrito más extenso de Buenos Aires en caminos rurales.