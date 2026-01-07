Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se cierra el cerco sobre varios de los principales actores de la “novela del verano”

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA

El foco en un presunto desvío de fondos. Se reabre la disputa entre tribunales federales por quién debe investigar las causas

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA

Claudio “Chiqui” Tapia y Javier faroni / web

7 de Enero de 2026 | 02:06
Edición impresa

El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque los hechos descriptos a primera vista son similares a los ya develados (sospechas sobre los destinos del 30% de comisión que cobra la empresa TourProdEnter LLC por los contratos de la AFA en el exterior), la presentación de ahora agregó un nuevo factor: sostiene que todos los delitos tendrían su origen en la zona norte del Conurbano, por lo que entiende que es allí donde deberían ser investigados.

Es así que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que revise a quién le corresponde la competencia de la causa. Por ahora, el caso que ya estaba en curso tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella.

Los tribunales de apelaciones de San Martín ya tienen bajo estudio otra disputa entre jueces por el otro caso turbio que salpica a los directivos de AFA: el tema de la mansión de los 20 millones de dólares ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar. Por esa causa pugnan González Charvay y Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se investiga la presunta existencia de testaferros detrás de la compra de la casaquinta y de una suntuaria flota de vehículos. Se trata de determinar si hubo lavado de dinero.

En la presentación formulada en los últimos días en Campana, el denunciante -un empresario pilarense- enfatizó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366, Pilar, según se desprende del Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

También resaltó que el presidente de la Asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, está domiciliado en el country “La Reserva de Cardales”, en el partido de Campana. Al igual que Javier Faroni -que además de empresario fue diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa- y su esposa Erica Gillette, titulares de la firma TourProdEnter, que viven en el barrio cerrado “El Yacht” del Complejo Nordelta, en Tigre.

LA CITACIÓN AL MATRIMONIO

Gillette y Faroni fueron citados el próximo 19 de enero por el juez Armella en Lomas de Zamora para informarles la imputación en su contra y darles oportunidad de brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos en base a los cuales la fiscal del caso, Cecilia Incardona, pidió ampliar la investigación. Que se había originado con la financiera Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, vinculado a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.

LE PUEDE INTERESAR

La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia

LE PUEDE INTERESAR

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela

La causa investiga el rol de TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. El contrato que se encontró en la sede de la AFA en la calle Viamonte, establece que la firma se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país.

También están bajo investigación los pagos millonarios en dólares que hizo la empresa de Faroni a una compañía de aviación que prestó servicios a “Chiqui” Tapia.

Tras acceder a la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de la firma TourProdEnter LLC debe seguir investigándose en Lomas de Zamora, ya que se trataría de los mismos hechos.

En caso de considerarse que son delitos distintos, la Fiscalía sugirió remitir el expediente a la Justicia Federal porteña, ya que desestimó que los domicilios de Tapia y la AFA estén en la zona norte del Conurbano.

El juez de Campana González Charvay resolvió que aún “no ha habido una investigación sobre los hechos” reportados en la nueva denuncia, por lo que consideró prematuro enviar el expediente a Lomas de Zamora en esta instancia.

UNA PELEA CURIOSA

La pelea entre Charvay y Aguinsky por la polémica mansión resulta curiosa. Al reclamar la investigación, el de Campana hizo lugar a un planteo de Luciano Pantano, quien figura como dueño de todos los bienes junto a su madre jubilada, Lucia Conte, a través de la sociedad Real Central. Dice que es el magistrado natural por la jurisdicción en la que que se ubica la mansión (Pilar).

Al responderle, Aguinsky se negó a ceder el expediente y remarcó que el supuesto testaferro y dueño formal de la quinta usa además una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la AFA, con domicilio en Viamonte 1366 de la CABA”. Así, para este juez el “epicentro” del caso no está en Pilar sino a escasos 800 metros de la sede de su tribunal (Sarmiento 1118).

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿EE UU podría quitarle la visa al “Chiqui” Tapia y dejarlo afuera del Mundial de Fútbol?

Una empresa vinculada a Toviggino le giraba cheques a su novia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Trump les agradeció a los medios por no difundir

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Caos en Europa, golpeada por la nieve y el hielo

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Últimas noticias de Política y Economía

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones

La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Deportes
El campeón pone primera en City Bell
El debut copero será en cancha de Banfield
¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?
Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil
Todo al nueve: a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Espectáculos
“Stranger Things”: ¿Por qué los fans aseguran que hoy se verá el verdadero final?
Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani
Argentina, en carrera “Belén” mantiene viva la esperanza en los Oscar
Christian Petersen recibió el alta: “Los médicos no saben qué me disparó esto”
“Intrusos” al rojo vivo: una panelista se fue (o la fueron) y crece una feroz interna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla