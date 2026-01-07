Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA

El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque los hechos descriptos a primera vista son similares a los ya develados (sospechas sobre los destinos del 30% de comisión que cobra la empresa TourProdEnter LLC por los contratos de la AFA en el exterior), la presentación de ahora agregó un nuevo factor: sostiene que todos los delitos tendrían su origen en la zona norte del Conurbano, por lo que entiende que es allí donde deberían ser investigados.

Es así que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que revise a quién le corresponde la competencia de la causa. Por ahora, el caso que ya estaba en curso tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella.

Los tribunales de apelaciones de San Martín ya tienen bajo estudio otra disputa entre jueces por el otro caso turbio que salpica a los directivos de AFA: el tema de la mansión de los 20 millones de dólares ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar. Por esa causa pugnan González Charvay y Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se investiga la presunta existencia de testaferros detrás de la compra de la casaquinta y de una suntuaria flota de vehículos. Se trata de determinar si hubo lavado de dinero.

En la presentación formulada en los últimos días en Campana, el denunciante -un empresario pilarense- enfatizó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366, Pilar, según se desprende del Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

También resaltó que el presidente de la Asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, está domiciliado en el country “La Reserva de Cardales”, en el partido de Campana. Al igual que Javier Faroni -que además de empresario fue diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa- y su esposa Erica Gillette, titulares de la firma TourProdEnter, que viven en el barrio cerrado “El Yacht” del Complejo Nordelta, en Tigre.

LA CITACIÓN AL MATRIMONIO

Gillette y Faroni fueron citados el próximo 19 de enero por el juez Armella en Lomas de Zamora para informarles la imputación en su contra y darles oportunidad de brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos en base a los cuales la fiscal del caso, Cecilia Incardona, pidió ampliar la investigación. Que se había originado con la financiera Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, vinculado a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.

La causa investiga el rol de TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. El contrato que se encontró en la sede de la AFA en la calle Viamonte, establece que la firma se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país.

También están bajo investigación los pagos millonarios en dólares que hizo la empresa de Faroni a una compañía de aviación que prestó servicios a “Chiqui” Tapia.

Tras acceder a la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de la firma TourProdEnter LLC debe seguir investigándose en Lomas de Zamora, ya que se trataría de los mismos hechos.

En caso de considerarse que son delitos distintos, la Fiscalía sugirió remitir el expediente a la Justicia Federal porteña, ya que desestimó que los domicilios de Tapia y la AFA estén en la zona norte del Conurbano.

El juez de Campana González Charvay resolvió que aún “no ha habido una investigación sobre los hechos” reportados en la nueva denuncia, por lo que consideró prematuro enviar el expediente a Lomas de Zamora en esta instancia.

UNA PELEA CURIOSA

La pelea entre Charvay y Aguinsky por la polémica mansión resulta curiosa. Al reclamar la investigación, el de Campana hizo lugar a un planteo de Luciano Pantano, quien figura como dueño de todos los bienes junto a su madre jubilada, Lucia Conte, a través de la sociedad Real Central. Dice que es el magistrado natural por la jurisdicción en la que que se ubica la mansión (Pilar).

Al responderle, Aguinsky se negó a ceder el expediente y remarcó que el supuesto testaferro y dueño formal de la quinta usa además una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la AFA, con domicilio en Viamonte 1366 de la CABA”. Así, para este juez el “epicentro” del caso no está en Pilar sino a escasos 800 metros de la sede de su tribunal (Sarmiento 1118).