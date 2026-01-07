La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Buscará instalar la discusión en la Legislatura. El rechazo del PJ y el escenario que dejó octubre, en medio del debate
En los laboratorios libertarios llegaron a una conclusión después de comparar los resultados de los comicios del 7 de septiembre y del 26 de octubre del año pasado. Más allá de la incidencia del poder territorial del peronismo en la primera cita donde sólo se pusieron en juego los cargos bonaerenses, creen que el sistema electoral que se utilizó en cada caso tuvo una gran preponderancia para explicar los números de ambos escrutinios.
A modo de recordatorio, en septiembre, producto de la decisión de Axel Kicillof de adelantar los comicios para despegarlos de los nacionales, se utilizó la tradicional boleta sábana. En cambio, en octubre, debutó en la Provincia la Boleta Única Papel (BUP) en sintonía con la reforma nacional que el presidente Javier Milei impulsó en el Congreso. En la primera cita electoral el peronismo ganó por casi 14 puntos; en octubre, La Libertad Avanza sorprendió al dar vuelta el resultado y ganar por menos de un punto.
Entre uno y otro comicio pasaron cosas. Aparecieron motivaciones de voto distintas y el discurso oficial contra el kirchnerismo que no permeó en septiembre cobró preponderancia un mes y medio después. En La Libertad Avanza anotan otro dato central: la BUP le calzó mejor a sus candidatos y le quitó al peronismo, o al menos le redujo fuertemente, el peso del aparato territorial que logró imponer en septiembre de la mano de los intendentes.
El modelo de Boleta Única, interpretan, le quitó manejo a los intendentes peronistas. Y, sostienen, terminó “emparejando” la cancha porque, como se sabe, todos los candidatos de todos los partidos compartieron papeleta.
El caso es que la conclusión política a la que arribaron los libertarios empuja que la discusión por el sistema electoral se renueve en la Provincia. Ya desde hace algún tiempo sectores del radicalismo y otras fuerzas de la oposición empujan que la Boleta Única también se utilice para la elección de cargos bonaerenses. La novedad es que La Libertad Avanza ahora decidió apretar el acelerador con idéntico objetivo.
“Tenemos que seguir trabajando para tener Boleta Única de Papel en cada provincia y terminar con la trampa de las colectoras o los cientos de partidos en el mismo distrito que solo distorsionan la verdadera voluntad del electorado”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, como para dar el puntapié inicial al debate que los libertarios pretenden dar en la Legislatura.
Claro que no fue el único libertario que se refirió al tema. El presidente de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, sostuvo que la BUP “es un éxito político y de implementación del gobierno de Javier Milei”, señaló. Y acotó: “Tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera y avala prácticas antidemocráticas, como las que hemos visto en los últimos días en relación con Venezuela”.
Pareja, a quien responde la mayoría de los diputados y senadores libertarios, anticipó que los legisladores de LLA “van a trabajar sin pausa hasta que la Boleta Única de Papel sea una realidad en la provincia de Buenos Aires”.
Hasta el momento, y en cada uno de los intentos anteriores de la oposición, el peronismo plantó bandera. Se abroqueló para rechazar la supresión de la boleta sábana y evitó que prosperara la BUP.
En principio, nada hace prever que el PJ, luego de la victoria holgada de septiembre con el uso del viejo sistema, vaya a acceder a las pretensiones libertarias. Existe un dato adicional de peso: Fuerza Patria cuenta con mayoría propia en el Senado para eventualmente bloquear algún intento por avanzar.
Sin embargo, fuentes legislativa de LLA afirmaron que presentarán proyectos e impulsarán el debate, aprovechando que 2026 no es año electoral.
La reforma electoral es uno de los caballitos de batalla de la Casa Rosada con la que pudo avanzar a nivel nacional. Ahora buscará, como anticipó el diputado Menem, instaurar esa discusión en las provincias en las que se sigue usando la sábana. El principal distrito es, claro, Buenos Aires.
“Al Gobierno de la Provincia no le interesa votar con un sistema ágil y transparente”
