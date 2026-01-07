Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Gastón granados, de Ezeiza, respaldó la intervención de EE UU

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela

Granados, intendente de Ezeiza, apoyó la intervención de EE UU / X

7 de Enero de 2026 | 02:04
Edición impresa

Axel Kicillof y otros dirigentes del peronismo salieron a condenar la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la “extracción” del ahora ex presidente Nicolás Maduro.

El Gobernador había dicho que las acciones militantes en el país caribeño “constituyen una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Funcionarios de su gabinete y otros referentes del kirchnerismo duro también plantearon cuestionamientos y condenas al accionar del gobierno de Donald Trump.

Pero en las últimas horas, un intendente del Conurbano salió a desmarcarse de esa posición mayoritaria para congratularse por las acciones norteamericanas en Venezuela. “Celebro la exitosa operación que abre las puertas a la libertad, la democracia y la paz en Venezuela”, dijo el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados.

“Deseo que pronto el pueblo venezolano encuentre su merecido destino”, añadió en su cuenta de X.

Otro dirigente que salió a respaldar el accionar de Trump fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Dijo que la intervención de Estados Unidos en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro “era inevitable” y necesaria para “terminar con una dictadura que no daba para más”.

“La entrada de EEUU en Venezuela era inevitable para terminar con una dictadura que no daba para más. Argentina firmó el Pacto Democrático y eso nos obliga a ser firmes: no tiene sentido quejarse ahora por la intervención si antes no se hizo nada para sacar al dictador”, exclamó el legislador a través de un posteo en redes sociales.

En tanto, consideró que “el mensaje del PJ quedó viejo; esa idea de no meterse es de los años setenta y ya no sirve en este mundo”. Fue al cuestionar el documento del peronismo que condenó la intervención norteamericana en Venezuela.

“Pero el Gobierno también es incoherente: no se puede decir que estamos con Estados Unidos y en la realidad seguir favoreciendo a China con importaciones que destruyen nuestra industria y el trabajo argentino”, completó Pichetto.

“El mundo de la globalización se murió, no existe más. Este es el nuevo orden mundial y hay que entenderlo, te guste o no te guste”, explicó por su parte el peronista Guillermo Moreno. “Veo comunicados que parecen de hace 50 años. Hablan de un derecho internacional que ya no existe más, ese derecho internacional era de la globalización, que es lo que dejó de existir”, añadió.

 

