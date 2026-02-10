Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Deportes |LAS SENSACIONES DEL DEFENSOR CENTRAL

Tomás Palacios tras su primera titularidad en Estudiantes: "Hay que ganar el clásico, este club te lo exige"

10 de Febrero de 2026 | 02:37

Tomás Palacios tuvo su primera titularidad como jugador de Estudiantes ayer por la tarde ante Deportivo Riestra en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El defensor que llegó a préstamo desde Inter de Milán, tuvo su debut ante Defensa y Justicia, luego de la expulsión de Santiago Núñez. Por ese mismo motivo, el entrenador Eduardo Domínguez se inclinó por el zaguero de 22 años de General Pico.

En ese sentido, mostró su técnica y dejó en claro porque el conjunto italiano se interesó en él, con tan pocos partidos en primera división con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Tras el partido, fue consultado sobre si el Pincha tiene la obligación de ganar el clásico ante Gimnasia, a lo que respondió: "Sí porque este club te lo exige. Me gusta eso. El técnico también exige eso, así que estoy muy contento de poder llegar a este club. La verdad que vamos de a poco, entrenando, metiéndole, adaptándome a mis compañeros, porque no dejo de ser nuevo. Estoy contento". 

Sobre su actuación Palacios dijo que "hay que ponerse bien físicamente y después darle para adelante". Además se refirió a la actualidad del fútbol argentino: "Yo veía partidos. Es intenso. Para el jugador siempre es un plus".

Brian Aguirre, otro debutante

Por otro lado, quien también tuvo su estreno con la camiseta de Estudiantes, fue el atacante Brian Aguirre, quien llegó como forma de pago de la transferencia de Santiago Ascacibar a Boca Juniors.

El hombre con pasado en Newell’s ingresó en lugar de Joquín Tobio Burgos en el entretiempo. Siguiendo esta línea, mostró algunos de sus destellos, atacando por la banda izquierda.

Por otra parte, quienes también volvieron a sumar minutos, e ilusionan al equipo de cara al clásico del próximo domingo ante Gimnasia en el Estadio del Bosque, fueron Fernando Muslera, Guido Carrillo y Tiago Palacios. Cabe recordar, que el guardameta y el Tanque de Magdaleno fueron de la partida.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

En algunos años Carrillo también tendrá estatua

Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”

VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
Política y Economía
El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: por qué lo hizo y el cambio que debe meter
AHORA. Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
Tandil: Darío Méndez encabezará el PJ local tras acordarse una lista única
Tandil: seis meses después, el regreso del tren sigue sin avances concretos
Sequía y calor condicionan el rendimiento de la campaña gruesa
Espectáculos
La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
La Ciudad
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Policiales
Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla