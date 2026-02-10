Tomás Palacios tras su primera titularidad en Estudiantes: "Hay que ganar el clásico, este club te lo exige"

Tomás Palacios tuvo su primera titularidad como jugador de Estudiantes ayer por la tarde ante Deportivo Riestra en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El defensor que llegó a préstamo desde Inter de Milán, tuvo su debut ante Defensa y Justicia, luego de la expulsión de Santiago Núñez. Por ese mismo motivo, el entrenador Eduardo Domínguez se inclinó por el zaguero de 22 años de General Pico.

En ese sentido, mostró su técnica y dejó en claro porque el conjunto italiano se interesó en él, con tan pocos partidos en primera división con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Tras el partido, fue consultado sobre si el Pincha tiene la obligación de ganar el clásico ante Gimnasia, a lo que respondió: "Sí porque este club te lo exige. Me gusta eso. El técnico también exige eso, así que estoy muy contento de poder llegar a este club. La verdad que vamos de a poco, entrenando, metiéndole, adaptándome a mis compañeros, porque no dejo de ser nuevo. Estoy contento".

Sobre su actuación Palacios dijo que "hay que ponerse bien físicamente y después darle para adelante". Además se refirió a la actualidad del fútbol argentino: "Yo veía partidos. Es intenso. Para el jugador siempre es un plus".

Brian Aguirre, otro debutante

Por otro lado, quien también tuvo su estreno con la camiseta de Estudiantes, fue el atacante Brian Aguirre, quien llegó como forma de pago de la transferencia de Santiago Ascacibar a Boca Juniors.

El hombre con pasado en Newell’s ingresó en lugar de Joquín Tobio Burgos en el entretiempo. Siguiendo esta línea, mostró algunos de sus destellos, atacando por la banda izquierda.

Por otra parte, quienes también volvieron a sumar minutos, e ilusionan al equipo de cara al clásico del próximo domingo ante Gimnasia en el Estadio del Bosque, fueron Fernando Muslera, Guido Carrillo y Tiago Palacios. Cabe recordar, que el guardameta y el Tanque de Magdaleno fueron de la partida.