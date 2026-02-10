El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación

El Plus Ultra fue un hidroavión Dornier Do J Wal, especialmente adaptado para vuelos de larga distancia. El mismo partió el 22 de enero de 1926 desde Palos de la Frontera y, tras escalas en Canarias, Cabo Verde, Pernambuco, Río de Janeiro y Montevideo, llegó finalmente a Buenos Aires, completando una travesía sin precedentes hasta ese entonces.

El vuelo no estuvo exento de incertidumbres. Las condiciones meteorológicas, la navegación por radio y las limitaciones técnicas de la época obligaron a una planificación minuciosa y a una toma constante de decisiones en el aire. Durante el tramo final, incluso, se organizaron transmisiones meteorológicas especiales para asistir al comandante Franco en pleno vuelo.

La recepción en Montevideo fue multitudinaria, con decenas de miles de personas congregadas en el puerto, y la llegada a Buenos Aires confirmó la dimensión histórica del raid. En ese contexto, la escala y los homenajes en La Plata funcionaron como un reconocimiento político, social y cultural a una hazaña que ya era patrimonio del mundo.

El 13 de febrero del 1926, las calles de la Ciudad se poblaron para ver a los tripulantes

A un siglo de aquellos días, el paso del Plus Ultra por La Plata no es solo una postal del pasado: es una invitación a mirar la historia con perspectiva, a recordar cuando la ciudad fue parte activa de una epopeya aérea que unió continentes y dejó una huella imborrable en el cielo y en la memoria.