Plazas, una nueva avenida y refacción de escuelas

El gobernador, Axel Kicillof, y el intendente, Julio Alak, anunciaron ayer un paquete de obras de infraestructura para la Ciudad, que van desde lo hidráulico, hasta lo vial y la refacción de establecimientos escolares.
El jefe comunal confirmó que el próximo viernes se adjudicará la licitación para la obra de puesta en valor de la plaza España, de 7 y 66, que se enmarca en el plan de recuperación del espacio público, en línea con las plazas céntricas que ya se refaccionaron, y con el inminente comienzo de la puesta en valor del parque Saavedra. Según anticipó, el proyecto de plaza España contemplará la renovación de los solados, iluminación, juegos y espacios verdes y el emplazamiento de un monumento que recuerda las emblemáticas figuras de la literatura de Don Quijote y Sancho Panza.
También se afirmó que se llevará adelante próximamente la segunda etapa de puesta en valor del parque San Martín, de 51 y 25.
Además, se pusieron de relieve dos obras hidráulicas que ejecutará el Estado provincial, con el objetivo de prevenir futuras inundaciones: una de ellas corresponde al arroyo Regimiento, a la altura del Cementerio, y la otra, el puente que cruza el arroyo El Gato, en 520 y 16.
Además de reiterar el llamado a licitación para el inicio de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell, también se anunció la construcción de lo que Alak denominó “la segunda circunvalación de la Ciudad”: la construcción de la calle 155 como avenida, en el tramo que abarca desde la avenida 32 hasta la avenida 66. “Va a tener un impacto enorme en la Ciudad. Es una zona de trabajo, localidades de zonas productivas importantes que hasta ahora estaban prácticamente aisladas y que con la 155 como avenida se van a poder unir”, afirmó el jefe comunal.
En declaraciones a la prensa, Alak también destacó que “gracias a la Provincia nos encontramos ejecutando obras de reacondicionamiento de escuelas que van a llegar en breve a los 200 establecimientos. Se terminaron los frazadazos y las demoras en los inicios de clase por problemas edilicios. Estamos haciendo desde techos nuevos hasta aulas y sanitarios para que los chicos comiencen el ciclo lectivo en tiempo y forma y en condiciones dignas”, dijo.
En ese contexto, el Intendente agradeció “el compromiso del Gobernador con La Plata y su acompañamiento para su puesta en valor como ciudad capital de la Provincia”, al tiempo que le entregó una medalla fundacional y un libro de la Ciudad, al igual que al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y al subsecretario de Asuntos Hídricos, Néstor Alvarez.
