El fútbol de ascenso, por la aplicación LPF Play

La AFA no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión de la segunda categoría por cuenta propia, a pocas horas de que se inicien los torneos. La medida, de mínima, asoma como desprolija pero mucho peor aun: despierta un sinfín de sospechas reslacionadas a los arbitrajes en un fútbol que no está del todo transparante.
Según se informó ayer el ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de televisación de la segunda división tras una larga negociación con diferentes partes.
Hasta el año pasado los torneos de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana eran potestad de la empresa Torneos. Ahora solo tiene la Supercopa y la Copa Argentina, como eventos con derechos.
La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago. Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.
Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A, 12 millones.
Con esta movida, la AFA busca emular modelos de ligas internacionales como la NBA o la NFL, donde las organizaciones gestionan y monetizan sus propios derechos de imagen de manera directa.
La plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol) tiene más de 3 años en el medio y mediante el método de suscripciones alcanzó más de 600 mil usuarios registrados. Cuenta con un sistema de acceso fácil y rápido, y posee una interfaz dinámica e intuitiva. Obviamente, se puede ver desde cualquier dispositivo (SmartTV, PC/Notebooks/Tablets y teléfonos celulares), y el acceso a las secciones es de acuerdo con la categoría o el tipo de contenido.
