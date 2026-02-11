Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

La Ciudad

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
11 de Febrero de 2026 | 02:13
Piden corte de pastizales y arreglo de calle en Arana

Quejas en 42 entre 7 y 8 por basura desparramada en las veredas

Feria en City Bell

El Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell) invita a participar de la Feria Artesanal a realizarse el 7 de marzo. Los interesados pueden comunicarse al 221 654-8004 o por Instagram @feriaclubatletico.

Tercera edad: carnaval

El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12. Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.

Clases de acrobacia en Tela

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.

Clases de yoga

El Club Libertad (51 entre 16 y 17) abrió la inscripción para las clases de yoga, que iniciarán en el mes de marzo y se desarrollarán los miércoles y viernes, de 17 a 18. Inscripción y consultas: 221 593-5174.

Jubilados: Talleres y cursos

Pami abrió la inscripción para los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.

 

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

