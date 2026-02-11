Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Mercado cambiario

El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas

El “verde” profundizó su baja en todas las plazas, mientras que el BCRA aprovechó la mayor oferta privada para intervenir

El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
11 de Febrero de 2026 | 01:39
El dólar volvió a retroceder y alcanzó valores que no se veían desde noviembre, en una jornada en la que el mercado cambiario confirmó la tendencia bajista de las últimas semanas y le dio margen al Banco Central para sostener su estrategia de compras. El movimiento se dio en un contexto financiero todavía volátil, con acciones y bonos intentando recuperar terreno y un riesgo país que se mantiene cerca de los 500 puntos básicos.

En el segmento mayorista, la divisa recortó diez pesos y cerró en $1.406 para la venta, luego de haber tocado un mínimo intradiario de $1.401, nivel que marcó el precio más bajo en casi tres meses. De este modo, el tipo de cambio quedó a una distancia de 174 pesos del techo de la banda cambiaria fijado por la autoridad monetaria, que se ubica en $1.580,27. Esa brecha, cercana al 12,4%, no se observaba desde agosto del año pasado.

En el mercado minorista, el dólar al público bajó 15 pesos y finalizó en $1.425 en el Banco Nación. En lo que va de 2026, la cotización al público acumula una caída de 55 pesos, equivalente a un retroceso del 3,7%, mientras que el mayorista muestra una baja del 3,4% en el mismo período.

El dólar blue acompañó la tendencia y descendió otros cinco pesos, hasta los $1.425, con un desplome acumulado de 105 pesos en lo que va del año. Se trata también de un valor mínimo desde fines de noviembre, en una plaza informal que perdió protagonismo frente a la mayor estabilidad del mercado oficial.

La baja del tipo de cambio se dio en una rueda favorable para la intervención oficial. El Banco Central absorbió alrededor de U$S42 millones, equivalentes al 8,3% de la oferta total, que superó los U$S500 millones. Aun así, las reservas internacionales brutas cerraron en U$S45.232 millones, con una merma diaria explicada en buena medida por la caída del precio del oro, que bajó 0,6% hasta los U$S5.049,60 la onza.

En paralelo, el mercado financiero mostró señales mixtas. El índice S&P Merval avanzó 2,8% en pesos y superó los 3 millones de puntos, impulsado por acciones del sector energético y bancario. Los bonos soberanos, en tanto, registraron subas moderadas y el riesgo país trepó levemente hasta los 507 puntos básicos.

El escenario cambiario se apoyó, además, en las medidas oficiales orientadas a captar dólares del sector privado. Con la puesta en marcha del esquema conocido como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno apuesta a incrementar los depósitos en moneda extranjera y reforzar la liquidez del sistema financiero. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a convocar a los ahorristas a canalizar sus dólares a través del sistema bancario, con el objetivo de sostener la estabilidad cambiaria y apuntalar la actividad económica.

Con el dólar en retroceso y el Banco Central activo en el mercado cambiario, los próximos movimientos estarán atados a la evolución de la inflación, la respuesta de los inversores y la capacidad oficial para mantener el actual equilibrio financiero.

 

