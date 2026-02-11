“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral
El Club Progresista de La Loma se suma a los festejos por el carnaval
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El “verde” profundizó su baja en todas las plazas, mientras que el BCRA aprovechó la mayor oferta privada para intervenir
El dólar volvió a retroceder y alcanzó valores que no se veían desde noviembre, en una jornada en la que el mercado cambiario confirmó la tendencia bajista de las últimas semanas y le dio margen al Banco Central para sostener su estrategia de compras. El movimiento se dio en un contexto financiero todavía volátil, con acciones y bonos intentando recuperar terreno y un riesgo país que se mantiene cerca de los 500 puntos básicos.
En el segmento mayorista, la divisa recortó diez pesos y cerró en $1.406 para la venta, luego de haber tocado un mínimo intradiario de $1.401, nivel que marcó el precio más bajo en casi tres meses. De este modo, el tipo de cambio quedó a una distancia de 174 pesos del techo de la banda cambiaria fijado por la autoridad monetaria, que se ubica en $1.580,27. Esa brecha, cercana al 12,4%, no se observaba desde agosto del año pasado.
En el mercado minorista, el dólar al público bajó 15 pesos y finalizó en $1.425 en el Banco Nación. En lo que va de 2026, la cotización al público acumula una caída de 55 pesos, equivalente a un retroceso del 3,7%, mientras que el mayorista muestra una baja del 3,4% en el mismo período.
El dólar blue acompañó la tendencia y descendió otros cinco pesos, hasta los $1.425, con un desplome acumulado de 105 pesos en lo que va del año. Se trata también de un valor mínimo desde fines de noviembre, en una plaza informal que perdió protagonismo frente a la mayor estabilidad del mercado oficial.
La baja del tipo de cambio se dio en una rueda favorable para la intervención oficial. El Banco Central absorbió alrededor de U$S42 millones, equivalentes al 8,3% de la oferta total, que superó los U$S500 millones. Aun así, las reservas internacionales brutas cerraron en U$S45.232 millones, con una merma diaria explicada en buena medida por la caída del precio del oro, que bajó 0,6% hasta los U$S5.049,60 la onza.
En paralelo, el mercado financiero mostró señales mixtas. El índice S&P Merval avanzó 2,8% en pesos y superó los 3 millones de puntos, impulsado por acciones del sector energético y bancario. Los bonos soberanos, en tanto, registraron subas moderadas y el riesgo país trepó levemente hasta los 507 puntos básicos.
LE PUEDE INTERESAR
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
LE PUEDE INTERESAR
Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”
El escenario cambiario se apoyó, además, en las medidas oficiales orientadas a captar dólares del sector privado. Con la puesta en marcha del esquema conocido como “Inocencia Fiscal”, el Gobierno apuesta a incrementar los depósitos en moneda extranjera y reforzar la liquidez del sistema financiero. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a convocar a los ahorristas a canalizar sus dólares a través del sistema bancario, con el objetivo de sostener la estabilidad cambiaria y apuntalar la actividad económica.
Con el dólar en retroceso y el Banco Central activo en el mercado cambiario, los próximos movimientos estarán atados a la evolución de la inflación, la respuesta de los inversores y la capacidad oficial para mantener el actual equilibrio financiero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí