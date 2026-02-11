Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Política y Economía |Cruce por la Ley de Inocencia Fiscal

Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”

Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”
11 de Febrero de 2026 | 01:37
Edición impresa

Un intercambio en redes sociales entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la senadora Juliana Di Tullio abrió una nueva polémica en torno a los ahorros en dólares y la credibilidad del mensaje oficial. El detonante fue la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la bancarización de capitales.

Caputo celebró la entrada en vigencia de la norma y alentó a los argentinos a depositar sus ahorros en el sistema financiero. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió en su cuenta de X.

La respuesta de Di Tullio fue inmediata y apuntó a la figura personal del ministro. “Hay que dar el ejemplo, Toto”, escribió la legisladora de Unión por la Patria. Y agregó: “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”.

El mensaje aludió a los ahorros de Caputo en el exterior y trasladó la discusión del plano económico al político, reavivando cuestionamientos sobre la conducta patrimonial de los funcionarios en un contexto en el que el Gobierno intenta captar dólares fuera del sistema.

El cruce expuso la tensión entre el discurso oficial para fomentar la confianza en el sistema financiero y las críticas de la oposición sobre la coherencia entre ese mensaje. La discusión se inscribe en un escenario más amplio: la búsqueda del Gobierno de atraer divisas y reducir la economía informal.

 

LE PUEDE INTERESAR

Más procesados por el caso de los seguros

LE PUEDE INTERESAR

Murió el médico policial represor Jorge Bergés
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Confusa muerte de una nena de un año

Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia

Plazas, una nueva avenida y refacción de escuelas
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación de 2,9%: sigue con el pie en el acelerador

El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas

Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA

Más procesados por el caso de los seguros
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Policiales
“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Confusa muerte de una nena de un año
Deportes
Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense
Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Información General
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla