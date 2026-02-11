Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Un intercambio en redes sociales entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la senadora Juliana Di Tullio abrió una nueva polémica en torno a los ahorros en dólares y la credibilidad del mensaje oficial. El detonante fue la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la bancarización de capitales.
Caputo celebró la entrada en vigencia de la norma y alentó a los argentinos a depositar sus ahorros en el sistema financiero. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió en su cuenta de X.
La respuesta de Di Tullio fue inmediata y apuntó a la figura personal del ministro. “Hay que dar el ejemplo, Toto”, escribió la legisladora de Unión por la Patria. Y agregó: “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”.
El mensaje aludió a los ahorros de Caputo en el exterior y trasladó la discusión del plano económico al político, reavivando cuestionamientos sobre la conducta patrimonial de los funcionarios en un contexto en el que el Gobierno intenta captar dólares fuera del sistema.
El cruce expuso la tensión entre el discurso oficial para fomentar la confianza en el sistema financiero y las críticas de la oposición sobre la coherencia entre ese mensaje. La discusión se inscribe en un escenario más amplio: la búsqueda del Gobierno de atraer divisas y reducir la economía informal.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
