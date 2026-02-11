El básquet de luto, murió Fabián Borro

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Basquetbol y actual titular de FIBA Américas, murió ayer a los 64 años tras una larga enfermedad.
La noticia generó conmoción en la comunidad del básquet argentino. La Confederación lamentó su pérdida a través de un comunicado y destacó el rol institucional de Borro. FIBA Américas, que presidía desde mayo de 2023, también expresó su pesar por la partida de uno de sus principales referentes regionales.
Borro asumió la presidencia de la Confederación Argentina de Basquetbol en diciembre de 2019. Antes, se había desempeñado como vicepresidente durante la gestión de Germán Vaccaro y fue parte del proceso de reconstrucción después de una serie de crisis internas.
Su carrera como dirigente deportivo comenzó en el club Obras Sanitarias, donde fue presidente desde el año 2000 y mientras ocupaba otros cargos dentro del ámbito deportivo. En 2013 fue elegido presidente de la Federación de Basquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA). En 2014 asumió la presidencia de la Asociación de Clubes de Basquetbol (AdC), cargo que mantuvo hasta 2019.
“La Asociación de Clubes de Basquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente de la AdC y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. Durante su gestión en AdC, como presidente y como vicepresidente, fue uno de los principales impulsores de una transformación estructural profunda, orientada a consolidar un ecosistema deportivo moderno, sostenible y competitivo a nivel continental. Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este doloroso momento”, fue el comunicado de la Liga Nacional.
Clubes y federaciones se sumaron a los mensajes de despedida. “Lamentamos el fallecimiento de Fabián Borro, ex-presidente de CABB y presidente de FIBA Américas. A su familia y allegados, nuestro más sentido pésame”, publicó la Selección de Uruguay.
“El Club Ferro Carril Oeste despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, expresidente de la Confederación Argentina de Básquet quien ejercía el cargo de Presidente de FIBA Americas y Obras Basket. Nuestras condolencias a la familia y amigos”, sumó la entidad.
