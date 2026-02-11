Un mapa que marca las zonas inundables de la Región

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Un mapa oficial que define los sectores más críticos de la cuenca del Arroyo El Gato, en donde se corren los riesgos mayores de inundación y en los que se prohíben nuevas construcciones, fue elaborado y presentado por la Autoridad del Agua (AGA) bonaerense.
El trabajo publicado en el Boletín Oficial va en línea con la segunda etapa del Plan de Ordenamiento Territorial realizado por el Municipio platense y sancionado el año pasado por el Concejo Deliberante local, que determina qué áreas del distrito son susceptibles de ocupación y cuáles tienen su urbanización prohibida debido al riesgo de inundación.
La resolución apunta a la cuenca del Arroyo El Gato en toda su extensión y establece restricciones al uso del suelo en áreas determinadas a lo largo de su curso, que va desde la ruta 36 en el distrito de La Plata, hasta su desembocadura en el Río de la Plata en el partido de Ensenada. En su vera se determinan sectores de peligrosidad alta, media, baja y muy baja.
Las zonas de mayor riesgo siguen los corredores naturales de escurrimiento del agua: el cauce principal del arroyo y sus ramales tributarios, entre ellos el Don Carlos de Gonnet Bell. Son áreas en donde, ante tormentas intensas, el desborde es probable y la expansión del agua puede ser rápida.
Pero el tramo que recorre las zonas de Tolosa, Ringuelet y El Mercadito es el más crítico de toda la cuenca. El mapa marca corredores cercanos al ferrocarril, sectores próximos a Camino Centenario, zonas bajas hacia la Autopista y márgenes del arroyo canalizado. Se trata de la franja hidráulica principal, donde el desborde puede impactar sobre barrios completos.
También aparecen áreas de alta peligrosidad en sectores de Gonnet y City Bell entre Camino General Belgrano y Camino Centenario, bordes de arroyos secundarios y zonas residenciales construidas sobre antiguas planicies de inundación.
En el mapa de riesgo aparecen San Carlos y Melchor Romero, en donde se identifican zonas críticas en cuencas internas, canales artificiales, barrios asentados sobre suelos saturables y áreas de expansión urbana con drenaje insuficiente. Son sectores que pueden inundarse incluso sin crecida del cauce principal. El riesgo se extiende a la periferia Sur y Sudoeste, incluye barrios nuevos en zonas rurales urbanizadas, quintas rellenadas y terrenos bajos sin infraestructura hidráulica consolidada.
La importancia de este trabajo estriba en que no se podrán autorizar construcciones en zonas de alta peligrosidad sin permiso hidráulico; se prohíben obstáculos que alteren el escurrimiento; los municipios deben adaptar sus códigos urbanos y el mapa pasa a ser, así, referencia legal obligatoria y condicionante del otorgamiento de permisos de obra futuros. Así también se lo puede considerar como una herramienta directa de control territorial que redefine cómo puede crecer la Ciudad.
