Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en su plan de desregulación del sistema automotor. A través de una resolución del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo dispuso quitar a los Registros Seccionales la custodia de los legajos de vehículos que no registraron movimientos en los últimos 15 años. La medida busca centralizar esa documentación bajo la órbita estatal directa y reducir el poder de los entes descentralizados.

La decisión implica que los encargados de los registros ya no tendrán bajo su tutela los expedientes físicos ni digitales de los dominios sin actividad reciente. Según fuentes oficiales, esta acción constituye un requisito fundamental para la transformación tecnológica del sistema.

"Comenzar con la guarda y centralización de los legajos de dominios sin actividad en los últimos 15 años es un paso mucho más importante de lo que parece. Significa empezar a tener el control de toda la documentación", detallaron desde la cartera de Justicia.

El objetivo de fondo apunta a romper la dependencia con el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), organismo cuestionado por la actual administración debido a su rol en la administración de recursos y la recaudación. Al recuperar el control de estos archivos, el Estado pretende facilitar la digitalización total y eliminar las trabas burocráticas que hoy impiden la modernización del sector.

Esta normativa se suma a la eliminación de 60 formularios y trámites que el Gobierno confirmó la semana pasada, lo que generó un ahorro estimado de 2.700 millones de pesos para los usuarios. Con esta nueva disposición, la administración de Javier Milei ratificó su intención de desmantelar la estructura tradicional de los registros, a los que considera costosos y obsoletos.