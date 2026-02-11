Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia volvió a ofrecer este miércoles una batería de descuentos y beneficios en distintos rubros, con promociones que abarcan supermercados, ferias, universidades, farmacias y comercios adheridos en toda la provincia de Buenos Aires.

Según se informó, la aplicación permite acceder a rebajas diarias que combinan porcentajes de ahorro y reintegros, con el objetivo de aliviar el gasto cotidiano y fomentar el consumo mediante pagos digitales. Entre los beneficios se incluyen promociones especiales en supermercados, compras en cuotas sin interés y descuentos en rubros específicos durante la jornada.

Para este miércoles, los usuarios pudieron aprovechar un 25% de ahorro en grandes marcas y promociones en balnearios, además de descuentos en cadenas de supermercados y comercios adheridos. También se destacaron rebajas del 40% en ferias y mercados bonaerenses y en el ámbito universitario, con topes de reintegro semanales por persona.

Asimismo, se aplicaron beneficios puntuales como 10% de descuento en farmacias y perfumerías, rebajas en cadenas como Carrefour y Sodimac, y promociones en supermercados provinciales con reintegros establecidos. Estas ofertas forman parte del esquema permanente de la app, que cada día suma nuevas oportunidades de ahorro en distintos sectores.

Cuenta DNI, además de funcionar como billetera digital gratuita, permite realizar operaciones bancarias, pagar servicios y acceder a promociones exclusivas, consolidándose como una herramienta clave para miles de usuarios en la provincia que buscan reducir gastos en el consumo diario.

Descuentos en supermercados: qué promociones hay este miércoles con Cuenta DNI

Uno de los principales atractivos de Cuenta DNI este miércoles pasa por las rebajas en supermercados. Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y con devolución inmediata, válido para todas sus sucursales, incluyendo Carrefour Maxi, Market y Express.

Toledo, por su parte, aplica un 20% de descuento también sin límite de reintegro, aunque exige un ticket mínimo de $40.000. Los supermercados del interior bonaerense ofrecen un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000 y un gasto mínimo de $30.000. Entre las cadenas adheridas figuran comercios regionales como Super Sofía, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros y Super Güemes, entre otros.

Ferias, farmacias y universidades: otros beneficios vigentes

Más allá del rubro supermercados, Cuenta DNI mantiene promociones activas durante toda la semana. En ferias y mercados bonaerenses continúa el 40% de descuento diario con un tope de $6.000 semanales, uno de los beneficios más utilizados para la compra de alimentos frescos.

En farmacias y perfumerías, el miércoles hay un 10% de descuento sin tope de reintegro en comercios adheridos, una promoción que se extiende también al jueves.