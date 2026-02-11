Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
11 de Febrero de 2026 | 07:32

Escuchar esta nota

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia volvió a ofrecer este miércoles una batería de descuentos y beneficios en distintos rubros, con promociones que abarcan supermercados, ferias, universidades, farmacias y comercios adheridos en toda la provincia de Buenos Aires.

Según se informó, la aplicación permite acceder a rebajas diarias que combinan porcentajes de ahorro y reintegros, con el objetivo de aliviar el gasto cotidiano y fomentar el consumo mediante pagos digitales. Entre los beneficios se incluyen promociones especiales en supermercados, compras en cuotas sin interés y descuentos en rubros específicos durante la jornada.

Para este miércoles, los usuarios pudieron aprovechar un 25% de ahorro en grandes marcas y promociones en balnearios, además de descuentos en cadenas de supermercados y comercios adheridos. También se destacaron rebajas del 40% en ferias y mercados bonaerenses y en el ámbito universitario, con topes de reintegro semanales por persona.

Asimismo, se aplicaron beneficios puntuales como 10% de descuento en farmacias y perfumerías, rebajas en cadenas como Carrefour y Sodimac, y promociones en supermercados provinciales con reintegros establecidos. Estas ofertas forman parte del esquema permanente de la app, que cada día suma nuevas oportunidades de ahorro en distintos sectores.

Cuenta DNI, además de funcionar como billetera digital gratuita, permite realizar operaciones bancarias, pagar servicios y acceder a promociones exclusivas, consolidándose como una herramienta clave para miles de usuarios en la provincia que buscan reducir gastos en el consumo diario.

Descuentos en supermercados: qué promociones hay este miércoles con Cuenta DNI

Uno de los principales atractivos de Cuenta DNI este miércoles pasa por las rebajas en supermercados. Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y con devolución inmediata, válido para todas sus sucursales, incluyendo Carrefour Maxi, Market y Express.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

LE PUEDE INTERESAR

Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil

Toledo, por su parte, aplica un 20% de descuento también sin límite de reintegro, aunque exige un ticket mínimo de $40.000. Los supermercados del interior bonaerense ofrecen un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000 y un gasto mínimo de $30.000. Entre las cadenas adheridas figuran comercios regionales como Super SofíaRed MinicostoSabor CriolloSupermercado Caseros y Super Güemes, entre otros.

Ferias, farmacias y universidades: otros beneficios vigentes

Más allá del rubro supermercados, Cuenta DNI mantiene promociones activas durante toda la semana. En ferias y mercados bonaerenses continúa el 40% de descuento diario con un tope de $6.000 semanales, uno de los beneficios más utilizados para la compra de alimentos frescos.

En farmacias y perfumerías, el miércoles hay un 10% de descuento sin tope de reintegro en comercios adheridos, una promoción que se extiende también al jueves.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Estudiantes conoce su próximo rival de la Copa Argentina

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia

Murió el médico policial represor Jorge Bergés
Últimas noticias de La Ciudad

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Espectáculos
Sigue la batalla cultural y ahora piden cárcel para Bad Bunny por el show del Super Bowl
Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
“No digas nada”: una serie de culto sobre el peligro del silencio
“Las cuatro estaciones”: Noelia Sinkunas empieza a presentar su nuevo disco
Un babero para el abuelo: nació el nieto de Ricardo Darín y es todo alegría: “Es precioso”
Información General
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Deportes
El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez debutará en el clásico de La Plata: cómo le fue dirigiendo a Gimnasia y Estudiantes
VIDEO.- Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Policiales
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla