Robaron en un comercio de motos y accesorios

11 de Febrero de 2026 | 01:48 Edición impresa

Durante la madrugada de este martes, delincuentes ingresaron a robar en un local de venta de motos ubicado en el complejo Paseo Gonnet, sobre Camino Centenario y 493.

Los autores rompieron el frente vidriado del comercio y provocaron destrozos en al menos dos motocicletas de alta gama que se encontraban en exhibición.

Además, se constató el faltante de cinco cascos de distintas gamas.

El hecho ocurrió alrededor de las 04.20 y fue advertido tras un llamado de una empleada del local.

El comercio cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya fueron aportadas a la causa. Interviene la Justicia, que ya ordenó distintos relevamientos probatorios a los efectos de intentar identificar a los autores del ataque.

Personal de la comisaría decimotercera quedó a cargo de la instrucción del sumario.

Se supo que el caso generó malestar y preocupación por la repetición de este tipo de incidentes.