Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma

El detenido que resultó baleado. Lo llevaron al San Martín / EL DIA

La creciente inseguridad en La Plata volvió a quedar en evidencia ayer al mediodía tras un violento episodio que incluyó un robo, una persecución policial y un enfrentamiento armado, con dos delincuentes detenidos, uno de ellos herido de bala.

El hecho, que generó temor entre vecinos y comerciantes, reavivó además la preocupación por el rol que cumple la Megatoma de Los Hornos como refugio para personas con antecedentes penales.

Todo comenzó cuando efectivos de la División Motorizada fueron alertados sobre dos hombres armados que estaban robando en un local de 21 y 51.

Según la denuncia, los sospechosos sustrajeron la caja registradora y escaparon a bordo de un automóvil Smart blanco, con detalles grises, después de arrastrar a su propietaria, que intentó impedir la acción con gritos desgarradores y aferrándose a la puerta del conductor.

Sin embargo, su resistencia no impidió el desapoderamiento, por lo que de inmediato se montó un operativo cerrojo y, gracias al sistema de monitoreo urbano, el vehículo fue detectado circulando por distintas arterias de la Ciudad.

En el interior del Smart quedó el cajón de la registradora vacío / EL DIA

Fue con un contacto visual en 154 y 72 que se inició una persecución, que se extendió hacia el barrio conocido como la Megatoma, un sector que desde hace tiempo es señalado por vecinos y autoridades como una zona crítica por la falta de control y el avance del delito.

El procedimiento fue cinematográfico, ya que con las cámaras incorporadas en los cascos de los oficiales, se pudo ver en tiempo real cómo se suscitaban los acontecimientos. También tener imágenes del barrio, que no se conocían.

Igual, lejos de detenerse, los delincuentes continuaron la fuga y finalmente abandonaron el auto en 146 y 80 para intentar escapar a pie.

En ese momento, uno de ellos efectuó dos disparos contra el personal policial, lo que derivó en una respuesta armada por parte de los efectivos, quienes realizaron cinco detonaciones.

Uno de los proyectiles impactó en la pierna derecha, a la altura de la tibia, de Tomás Joel Gelosi, de 20 años, quien fue reducido en el lugar.

El SAME lo asistió y lo trasladó al Hospital San Martín para las curaciones de rigor, fuera de peligro.

El segundo implicado, identificado como Ulises Javier Pared, también de 20 años, fue detenido minutos después en 144 entre 81 y 82, tras intentar ocultarse en el techo de una vivienda.

En el caso de Gelosi, se confirmó que cuenta con frondosos antecedentes penales. Tanto que estuvo detenido en la Unidad Nº 1 de Olmos desde el año 2021 hasta el 1º de mayo de 2025, en el marco de una causa por “robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de armas, cometido en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 1 de La Plata.

Según la investigación, tras recuperar la libertad, el joven se ocultaba en la Megatoma de Los Hornos, un asentamiento que vuelve a quedar en el centro de la polémica por su utilización como escondite luego de hechos delictivos graves.

Los voceros señalaron que tanto Gelosi como Pared quedaron aprehendidos y el vehículo secuestrado en la comisaría 3ª de Los Hornos.

En el caso tomó intervención la Fiscalía N° 8, a cargo del doctor Martín Almirón, quien analizará los elementos recabados en el expediente hasta el momento para requerir el pedido de detención formal de ambos.

El episodio sin dudas vuelve a poner en el centro del debate la problemática de la inseguridad en La Plata. Mientras tanto, comerciantes y frentistas reclaman mayor presencia policial y respuestas concretas para frenar una escalada delictiva, que ya no distingue barrios ni horarios.