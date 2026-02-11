Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
El pase de Edwuin Cetré a Boca por ahora esta caído y Botafogo vuelve a la carga por Medina
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes
El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en marzo?
Tensión y gritos en un control de tránsito en el centro de La Plata
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Agresiones, gritos y llamadas: rompió el silencio el novio de Rocío Alvarito, acusado de arrojar a la joven al vacío
Alerta “Amarillo” por tormentas en la Provincia, ¿afectará a La Plata?
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
Operaron a Bastián Jérez por octava vez, a casi un mes del accidente en Pinamar
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
El dólar sigue en retroceso y alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses
VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado
Revés contra Alberto Fernández en la causa por violencia a Fabiola Yañez
Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes
Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria de autos de La Plata
Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso
Juan Román Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Todo empezó por el robo en un negocio y de un vehículo importado. Las cámaras fueron clave para seguir su rastro. Extrema tensión
La creciente inseguridad en La Plata volvió a quedar en evidencia ayer al mediodía tras un violento episodio que incluyó un robo, una persecución policial y un enfrentamiento armado, con dos delincuentes detenidos, uno de ellos herido de bala.
El hecho, que generó temor entre vecinos y comerciantes, reavivó además la preocupación por el rol que cumple la Megatoma de Los Hornos como refugio para personas con antecedentes penales.
Todo comenzó cuando efectivos de la División Motorizada fueron alertados sobre dos hombres armados que estaban robando en un local de 21 y 51.
Según la denuncia, los sospechosos sustrajeron la caja registradora y escaparon a bordo de un automóvil Smart blanco, con detalles grises, después de arrastrar a su propietaria, que intentó impedir la acción con gritos desgarradores y aferrándose a la puerta del conductor.
Sin embargo, su resistencia no impidió el desapoderamiento, por lo que de inmediato se montó un operativo cerrojo y, gracias al sistema de monitoreo urbano, el vehículo fue detectado circulando por distintas arterias de la Ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
LE PUEDE INTERESAR
Confusa muerte de una nena de un año
En el interior del Smart quedó el cajón de la registradora vacío / EL DIA
Fue con un contacto visual en 154 y 72 que se inició una persecución, que se extendió hacia el barrio conocido como la Megatoma, un sector que desde hace tiempo es señalado por vecinos y autoridades como una zona crítica por la falta de control y el avance del delito.
El procedimiento fue cinematográfico, ya que con las cámaras incorporadas en los cascos de los oficiales, se pudo ver en tiempo real cómo se suscitaban los acontecimientos. También tener imágenes del barrio, que no se conocían.
Igual, lejos de detenerse, los delincuentes continuaron la fuga y finalmente abandonaron el auto en 146 y 80 para intentar escapar a pie.
En ese momento, uno de ellos efectuó dos disparos contra el personal policial, lo que derivó en una respuesta armada por parte de los efectivos, quienes realizaron cinco detonaciones.
Uno de los proyectiles impactó en la pierna derecha, a la altura de la tibia, de Tomás Joel Gelosi, de 20 años, quien fue reducido en el lugar.
El SAME lo asistió y lo trasladó al Hospital San Martín para las curaciones de rigor, fuera de peligro.
El segundo implicado, identificado como Ulises Javier Pared, también de 20 años, fue detenido minutos después en 144 entre 81 y 82, tras intentar ocultarse en el techo de una vivienda.
En el caso de Gelosi, se confirmó que cuenta con frondosos antecedentes penales. Tanto que estuvo detenido en la Unidad Nº 1 de Olmos desde el año 2021 hasta el 1º de mayo de 2025, en el marco de una causa por “robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de armas, cometido en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 1 de La Plata.
Según la investigación, tras recuperar la libertad, el joven se ocultaba en la Megatoma de Los Hornos, un asentamiento que vuelve a quedar en el centro de la polémica por su utilización como escondite luego de hechos delictivos graves.
Los voceros señalaron que tanto Gelosi como Pared quedaron aprehendidos y el vehículo secuestrado en la comisaría 3ª de Los Hornos.
En el caso tomó intervención la Fiscalía N° 8, a cargo del doctor Martín Almirón, quien analizará los elementos recabados en el expediente hasta el momento para requerir el pedido de detención formal de ambos.
El episodio sin dudas vuelve a poner en el centro del debate la problemática de la inseguridad en La Plata. Mientras tanto, comerciantes y frentistas reclaman mayor presencia policial y respuestas concretas para frenar una escalada delictiva, que ya no distingue barrios ni horarios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí