Fue provocado, insultado y le dispararon: salió ileso

Un hombre estaba sacando su auto del garaje de la casa de su madre, en Villa Alba, cuando un motociclista, sin motivo alguno, se le acercó y comenzó a insultarlo.
Fuentes del caso hicieron saber que el incidente se generó minutos después de las 13 de ayer en las calles 609 y 124.
Desconcertado por el proceder del motociclista, el denunciante “respondió con insultos, por lo que el otro tipo estacionó su moto -una Honda XR, roja y blanca-, se bajó y de manera desafiante lo invitó a pelear”, citó un vocero del caso.
Sin embargo, el destinatario de la agresión “le pidió que se fuera”, pero el motociclista recién aceptó el pedido “cuando el vecino se le plantó firme”.
Parecía que el mal rato para el denunciante había terminado ahí. Pero de acuerdo a lo citado por el mismo informante “a los 5 minutos el motociclista volvió al lugar, pero esta vez con un arma de fuego para seguir con el pleito”.
“Por eso, nuevamente descendió de su moto y dirigiéndose al vecino le gritó `te voy a matar´. Y sacó el arma y realizó entre tres y cuatro disparos hacia el hombre amenazado, pero milagrosamente no logró herirlo”, reveló el portavoz.
Ante el revuelo que desató tan violento e irracional accionar, decidió “subirse a su moto y alejarse velozmente tomando por la calle 609, hasta que se lo perdió de vista”.
Seguidamente, ante la conmoción que causaron en el barrio esas detonaciones con un arma de fuego, vecinos salieron a la calle, algunos de ellos tras haber observado el dramático episodio.
Fue así que hubo quienes, indicó el vocero, “identificaron al agresor, de quien sostuvieron que es mayor de edad y vive a dos cuadras de donde ocurrió el incidente”.
De todos modos, citó que “ninguno de esos vecinos accedió a salir de testigos en la denuncia, por miedo a alguna represalia del acusado. Pero igual hay una cámara de seguridad que pudo filmado todo”.
Por el momento, el protagonista central de esta historia se encuentra prófugo.
