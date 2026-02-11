Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Deportes |CENTRAL O SP. BELGRANO

Conoce su próximo rival de la Copa Argentina

Conoce su próximo rival de la Copa Argentina

Ángel Di María

11 de Febrero de 2026 | 03:20
Edición impresa

Estudiantes conocerá hoy su próximo rival de Copa Argentina, que saldrá del partido que jugarán Rosario Central y Sportivo Belgrano. El choque comenzará a partir de las 19 en el estadio 15 de Abril, tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro y la televisación de TyC Sports.

Sin dudas y en caso de darse la lógica, el Pincha podría verse las caras nuevamente con el Canalla, después de aquel recordado partido donde los jugadores albirrojos hicieron el pasillo de espaldas y después eliminaron al conjunto rosarino en el Gigante de Arroyito.

En lo que respecta a lo futbolístico, no es el mejor momento de Central ya que comenzó el año de manera irregular en el campeonato, producto de una victoria, dos empates y una caída.

Ante esta situación, crecen las críticas a Jorge Almirón por parte de los hinchas, luego del nivel que mostró el equipo en los primeros encuentros. Con la idea de empezar a levantar, el DT pondrá lo mejor que tiene a disposición esta tarde frente a un equipo que milita actualmente en el Federal A.

De esta forma, el once que se perfila es: Jorge Broun; Emanuel Coronel,Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández y Alejo Veliz.

Por su parte, Sportivo Belgrano viene con una larga inactividad ya que no juega desde octubre. A la espera del comienzo del campeonato, tendrá su primer partido oficial del año ante un conjunto de primera división. Más allá de todo, buscará dar el batacazo.

Ante esto, su entrenador, Sergio Maza, Pedro Bravo; Lucas Alessi, Jonathan Paiz, Juan Carballo y Joaquín Vidal; Mariano Sagristani, Pedro Contreras, Mateo Peralta y Máximo Forlín; Juan Ignacio Aróstegui y Germán Lessman.

JUEGA EL FERROVIARIO

Desde las 21:15, Central Córdoba enfrenta a Gimnasia de Jujuy por los 32avos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Padre Martearena, contará con el arbitraje de Andrés Gariano y la televisación de TyC Sports.

VIDEO.- Muslera: “Por suerte me recuperé muy bien”

 

