Trump le da una mano al cambio climático

Redacción AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé derogar un dictamen de la época del gobierno del demócrata Barack Obama que ha servido como base para la lucha contra las emisiones de efecto invernadero, según anunció la portavoz de la Casa Blanca.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso a mediados del año pasado dejar sin efecto la llamada Determinación de Peligrosidad de 2009, en lo que se consideró un duro golpe a la acción climática por parte del mayor emisor de gases contaminantes de las historia.
Trump “oficializará la derogación del texto el jueves”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
“Esta será la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones asfixiantes”, agregó.
El texto, que estipula que las emisiones de efecto invernadero atentan contra la salud, se ha utilizado como fundamento de varias normativas federales que limitan las emisiones.
El dictamen concluyó que seis gases de efecto invernadero —incluidos el dióxido de carbono y el metano— ponen en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático.
Esa conclusión se derivó de una decisión de la Corte Suprema de 2007, Massachusetts vs. EPA, que afirmó que los gases de efecto invernadero califican como contaminantes en virtud de la Ley de Aire Limpio e instruyó a la EPA a determinar si representan un peligro para la salud y el bienestar públicos.
Si bien la Determinación de Peligrosidad inicialmente se aplicó solo a una sección de la Ley de Aire Limpio que regula las emisiones de vehículos, posteriormente se incorporó a otras normativas.
La revocación de dictamen implicaría la eliminación inmediata del requisito de normas federales de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
