Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

La Ciudad |Desde 35.000 pesos

Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil

En los comercios platenses se registran compras anticipadas, impulsadas por descuentos y “promos”

Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil

Según el sector, las prensas subieron entre 10% y 20% / G. Calvelo

11 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, los comercios de venta de indumentaria escolar de la Región ya registran compras anticipadas de uniformes. Según un relevamiento en distintos locales, vestir a los hijos para el comienzo de clases cuesta entre 35 mil y 120 mil pesos, según la cantidad de prendas, el talle y si asisten a una escuela pública o privada.

El regreso a las aulas está confirmado para el lunes 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario. Como ocurre cada año, las familias ya comenzaron a hacer números para comprar o, en su defecto, reponer alguna prenda del uniforme.

En comparación con el año pasado, en los comercios consultados indicaron que la suba de precios fue de entre el 10 y el 20 por ciento, aunque afirmaron que muchos artículos mantienen el mismo valor que en la temporada anterior.

Compras anticipadas

En un local de indumentaria escolar con sucursales en el casco urbano (12 entre 58 y 59), Los Hornos (60 entre 136 y 137) y City Bell (13 B y 473 bis), indicaron que las ventas ya comenzaron, incluso antes que en años anteriores.

“Se está vendiendo principalmente el uniforme de verano para el inicio de clases, aunque muchas familias aprovechan las promociones bancarias para comprar el uniforme de todo el año”, señaló un empleado del comercio.

Los precios varían según la etapa escolar. “Las prendas para jardín rondan los 35 mil pesos, mientras que en primaria o secundaria los valores van de los 40 mil a los 100 mil pesos, dependiendo la cantidad de piezas”, se explicó.

LE PUEDE INTERESAR

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

LE PUEDE INTERESAR

En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral

Ofrecen remeras para niños a precios que están entre 12 y 13 mil pesos, mientras que los pintores se consiguen desde 19.900 pesos sin mangas y 22.900 pesos con cuello. Además, las camperas de algodón cuestan 33.700 pesos y los conjuntos grises de buzo y pantalón alcanzan los 41.200 pesos. En el caso de los guardapolvos, los comunes valen 23 mil pesos y los reforzados 39.500 pesos. En tanto, el pantalón de sarga náutico gris se vende a 33.700 pesos y el pullover bordo a 40.900 pesos.

“En comparación al año pasado no variaron casi nada”, indicó el vendedor, al afirmar que el aumento no superó el 10 por ciento. “Algunos artículos están al mismo precio”, agregó.

En un comercio con más de 75 años en la confección de uniformes señalaron que muchas familias se adelantaron en las compras. Jésica, encargada del local de 11 entre 68 y 69, indicó que los precios se mantienen estables, con aumentos mínimos de unos 2 mil pesos por prenda.

El negocio trabaja con indumentaria para el Jardín y la escuela. En el rubro avisan que algunas prendas tradicionales como la pollera o la camisa se usan menos. Algunos colegios pasaron a la chomba y le buzo.

En el caso de jardín, los pintores se consiguen entre 26 mil y 40 mil pesos, mientras que las remeras arrancan en 26 mil, los shorts desde 23 mil y los conjuntos completos tipo jogging rondan los 74 mil pesos.

Para los niveles primario y secundario, las remeras cuestan entre 24 mil y 30 mil pesos según el talle, las chombas van de 35 mil a 43 mil, los pantalones oscilan entre 39 mil y 46.500 pesos y los buzos arrancan desde los 39 mil pesos. Las camperas de abrigo cuestan alrededor de 70 mil pesos.

“Este es el valor de las prendas por separado. El conjunto completo es más económico porque hay promociones. Cuesta alrededor de 120 mil pesos”, aclaró Jésica, quien además recordó que todos los días ofrecen promociones, como descuentos en efectivo y beneficios con distintas entidades bancarias.

En otra casa comercial de la zona de 64 y 12, Mariana, encargada del local, indicó que el aumento de los precios de un año a otro ronda entre el 10 y el 20 por ciento.

En los maternales privados, el equipo completo, con pantalón largo, buzo, campera, pintor, bolsa y remera, cuesta uno 100 mil pesos. En los públicos, el pintor sale alrededor de 20 mil pesos. “La opción de sumar el bordado, cuesta unos 5 mil pesos”, recordó la empleada.

Para la escuela, el guardapolvo ronda los 50 mil pesos, y la pechera 30 mil. En los privados, el equipo básico, con chomba, buzo y pantalón largo, ronda los 60 mil pesos. El precio varía según el talles. En este local también hay descuentos del 10 por ciento con pago en efectivo y 3 cuotas con tarjeta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Confusa muerte de una nena de un año

Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia

El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Últimas noticias de La Ciudad

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral

El Cartonazo quedó vacante y crece el pozo: $5 millones

Reclaman por el mal estado de otro edificio
Deportes
Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense
Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Policiales
“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Confusa muerte de una nena de un año
Información General
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla