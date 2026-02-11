Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, los comercios de venta de indumentaria escolar de la Región ya registran compras anticipadas de uniformes. Según un relevamiento en distintos locales, vestir a los hijos para el comienzo de clases cuesta entre 35 mil y 120 mil pesos, según la cantidad de prendas, el talle y si asisten a una escuela pública o privada.

El regreso a las aulas está confirmado para el lunes 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario. Como ocurre cada año, las familias ya comenzaron a hacer números para comprar o, en su defecto, reponer alguna prenda del uniforme.

En comparación con el año pasado, en los comercios consultados indicaron que la suba de precios fue de entre el 10 y el 20 por ciento, aunque afirmaron que muchos artículos mantienen el mismo valor que en la temporada anterior.

Compras anticipadas

En un local de indumentaria escolar con sucursales en el casco urbano (12 entre 58 y 59), Los Hornos (60 entre 136 y 137) y City Bell (13 B y 473 bis), indicaron que las ventas ya comenzaron, incluso antes que en años anteriores.

“Se está vendiendo principalmente el uniforme de verano para el inicio de clases, aunque muchas familias aprovechan las promociones bancarias para comprar el uniforme de todo el año”, señaló un empleado del comercio.

Los precios varían según la etapa escolar. “Las prendas para jardín rondan los 35 mil pesos, mientras que en primaria o secundaria los valores van de los 40 mil a los 100 mil pesos, dependiendo la cantidad de piezas”, se explicó.

Ofrecen remeras para niños a precios que están entre 12 y 13 mil pesos, mientras que los pintores se consiguen desde 19.900 pesos sin mangas y 22.900 pesos con cuello. Además, las camperas de algodón cuestan 33.700 pesos y los conjuntos grises de buzo y pantalón alcanzan los 41.200 pesos. En el caso de los guardapolvos, los comunes valen 23 mil pesos y los reforzados 39.500 pesos. En tanto, el pantalón de sarga náutico gris se vende a 33.700 pesos y el pullover bordo a 40.900 pesos.

“En comparación al año pasado no variaron casi nada”, indicó el vendedor, al afirmar que el aumento no superó el 10 por ciento. “Algunos artículos están al mismo precio”, agregó.

En un comercio con más de 75 años en la confección de uniformes señalaron que muchas familias se adelantaron en las compras. Jésica, encargada del local de 11 entre 68 y 69, indicó que los precios se mantienen estables, con aumentos mínimos de unos 2 mil pesos por prenda.

El negocio trabaja con indumentaria para el Jardín y la escuela. En el rubro avisan que algunas prendas tradicionales como la pollera o la camisa se usan menos. Algunos colegios pasaron a la chomba y le buzo.

En el caso de jardín, los pintores se consiguen entre 26 mil y 40 mil pesos, mientras que las remeras arrancan en 26 mil, los shorts desde 23 mil y los conjuntos completos tipo jogging rondan los 74 mil pesos.

Para los niveles primario y secundario, las remeras cuestan entre 24 mil y 30 mil pesos según el talle, las chombas van de 35 mil a 43 mil, los pantalones oscilan entre 39 mil y 46.500 pesos y los buzos arrancan desde los 39 mil pesos. Las camperas de abrigo cuestan alrededor de 70 mil pesos.

“Este es el valor de las prendas por separado. El conjunto completo es más económico porque hay promociones. Cuesta alrededor de 120 mil pesos”, aclaró Jésica, quien además recordó que todos los días ofrecen promociones, como descuentos en efectivo y beneficios con distintas entidades bancarias.

En otra casa comercial de la zona de 64 y 12, Mariana, encargada del local, indicó que el aumento de los precios de un año a otro ronda entre el 10 y el 20 por ciento.

En los maternales privados, el equipo completo, con pantalón largo, buzo, campera, pintor, bolsa y remera, cuesta uno 100 mil pesos. En los públicos, el pintor sale alrededor de 20 mil pesos. “La opción de sumar el bordado, cuesta unos 5 mil pesos”, recordó la empleada.

Para la escuela, el guardapolvo ronda los 50 mil pesos, y la pechera 30 mil. En los privados, el equipo básico, con chomba, buzo y pantalón largo, ronda los 60 mil pesos. El precio varía según el talles. En este local también hay descuentos del 10 por ciento con pago en efectivo y 3 cuotas con tarjeta.