¡Argentina te espera!: el Papa vendría este año al país

Crece la expectativa por una visita histórica entre noviembre y diciembre, impulsada por gestiones episcopales. La agenda latinoamericana y fuertes señales del Vaticano
Aunque el Vaticano mantiene su habitual prudencia y aún no hay confirmaciones oficiales, todo indica que el papa León XIV podría visitar la Argentina hacia fines de este año, en el marco de una gira por América Latina que incluiría también a Uruguay y Perú.
Las señales que llegan desde Roma, sumadas a gestiones de la Iglesia local y a declaraciones de referentes episcopales, alimentan una expectativa que crece tanto en el ámbito eclesiástico como en el político.
Según fuentes cercanas a la Santa Sede, la visita latinoamericana se concretaría entre noviembre y diciembre, una vez finalizado el calendario electoral peruano. León XIV mantiene un vínculo profundo con Perú, país del que posee la nacionalidad y donde vivió casi cuatro décadas como misionero agustino.
Llegó en 1985 y desarrolló su tarea pastoral en la región norte, especialmente en Piura y luego como obispo de Chiclayo, cargo al que fue designado en 2014 por el papa Francisco. Su conocimiento del país y el afecto que profesa por su gente explican su decisión de esperar a que concluyan las elecciones presidenciales y regionales antes de regresar.
Días atrás, el Papa recibió en el Vaticano a los obispos peruanos en su visita “ad limina apostolorum”. Durante ese encuentro, que incluyó la entronización de una imagen de Santa Rosa de Lima en los jardines vaticanos, León XIV dejó entrever su intención de volver pronto a Perú, lo que reforzó las versiones sobre el viaje regional. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, estimó en un 80% las probabilidades de la visita a Lima en los últimos meses del año.
En ese contexto, la inclusión de Argentina y Uruguay aparece como una decisión estratégica y simbólica. Ambos países no fueron visitados por Jorge Bergoglio durante sus doce años de pontificado, una ausencia que generó expectativas insatisfechas y debates internos. Para la Iglesia argentina, la eventual llegada de León XIV significaría un gesto de cercanía en un escenario marcado por tensiones sociales, dificultades económicas y profundos desafíos pastorales.
Un elemento clave fue la audiencia privada que el Papa concedió el 7 de enero al cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina. Durante el encuentro, Bokalic invitó formalmente al pontífice a visitar el país, con especial énfasis en Santiago del Estero, sede de la primera diócesis argentina y actual sede primada tras la decisión adoptada en 2024. Según informó la arquidiócesis, León XIV recibió la invitación con agrado y confirmó que la posibilidad está siendo considerada.
En la conversación, el Papa mostró un conocimiento detallado de la realidad eclesial local y expresó preocupación por la caída de las vocaciones sacerdotales, el agotamiento pastoral y las dificultades que enfrentan los jóvenes, como la falta de empleo y el avance de las adicciones.
También alentó el diaconado permanente y respaldó un plan pastoral centrado en misión, juventud y sinodalidad.
Mientras tanto, León XIV evalúa ampliar su itinerario internacional a otros destinos emblemáticos, como el santuario de Guadalupe en México o Fátima en Portugal.
Sin fechas ni recorridos confirmados, la posibilidad de una visita papal a la Argentina a fin de año ya se perfila como uno de los acontecimientos más relevantes para la Iglesia local, a la espera de una confirmación que marcaría un hito histórico.
