Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

El Mundo |AÚN NO HAY CONFIRMACIONES OFICIALES

¡Argentina te espera!: el Papa vendría este año al país

Crece la expectativa por una visita histórica entre noviembre y diciembre, impulsada por gestiones episcopales. La agenda latinoamericana y fuertes señales del Vaticano

¡Argentina te espera!: el Papa vendría este año al país

León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el 31 de enero / AP

11 de Febrero de 2026 | 00:55
Edición impresa

Aunque el Vaticano mantiene su habitual prudencia y aún no hay confirmaciones oficiales, todo indica que el papa León XIV podría visitar la Argentina hacia fines de este año, en el marco de una gira por América Latina que incluiría también a Uruguay y Perú.

Las señales que llegan desde Roma, sumadas a gestiones de la Iglesia local y a declaraciones de referentes episcopales, alimentan una expectativa que crece tanto en el ámbito eclesiástico como en el político.

Según fuentes cercanas a la Santa Sede, la visita latinoamericana se concretaría entre noviembre y diciembre, una vez finalizado el calendario electoral peruano. León XIV mantiene un vínculo profundo con Perú, país del que posee la nacionalidad y donde vivió casi cuatro décadas como misionero agustino.

Llegó en 1985 y desarrolló su tarea pastoral en la región norte, especialmente en Piura y luego como obispo de Chiclayo, cargo al que fue designado en 2014 por el papa Francisco. Su conocimiento del país y el afecto que profesa por su gente explican su decisión de esperar a que concluyan las elecciones presidenciales y regionales antes de regresar.

Días atrás, el Papa recibió en el Vaticano a los obispos peruanos en su visita “ad limina apostolorum”. Durante ese encuentro, que incluyó la entronización de una imagen de Santa Rosa de Lima en los jardines vaticanos, León XIV dejó entrever su intención de volver pronto a Perú, lo que reforzó las versiones sobre el viaje regional. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, estimó en un 80% las probabilidades de la visita a Lima en los últimos meses del año.

DECISIÓN ESTRATÉGICA Y SIMBÓLICA

En ese contexto, la inclusión de Argentina y Uruguay aparece como una decisión estratégica y simbólica. Ambos países no fueron visitados por Jorge Bergoglio durante sus doce años de pontificado, una ausencia que generó expectativas insatisfechas y debates internos. Para la Iglesia argentina, la eventual llegada de León XIV significaría un gesto de cercanía en un escenario marcado por tensiones sociales, dificultades económicas y profundos desafíos pastorales.

LE PUEDE INTERESAR

Epstein, la sombra que sacude a las élites

LE PUEDE INTERESAR

Arresto domiciliario para un aliado de Machado

Un elemento clave fue la audiencia privada que el Papa concedió el 7 de enero al cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina. Durante el encuentro, Bokalic invitó formalmente al pontífice a visitar el país, con especial énfasis en Santiago del Estero, sede de la primera diócesis argentina y actual sede primada tras la decisión adoptada en 2024. Según informó la arquidiócesis, León XIV recibió la invitación con agrado y confirmó que la posibilidad está siendo considerada.

En la conversación, el Papa mostró un conocimiento detallado de la realidad eclesial local y expresó preocupación por la caída de las vocaciones sacerdotales, el agotamiento pastoral y las dificultades que enfrentan los jóvenes, como la falta de empleo y el avance de las adicciones.

También alentó el diaconado permanente y respaldó un plan pastoral centrado en misión, juventud y sinodalidad.

Mientras tanto, León XIV evalúa ampliar su itinerario internacional a otros destinos emblemáticos, como el santuario de Guadalupe en México o Fátima en Portugal.

Sin fechas ni recorridos confirmados, la posibilidad de una visita papal a la Argentina a fin de año ya se perfila como uno de los acontecimientos más relevantes para la Iglesia local, a la espera de una confirmación que marcaría un hito histórico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Confusa muerte de una nena de un año

Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia

Plazas, una nueva avenida y refacción de escuelas
Últimas noticias de El Mundo

Epstein, la sombra que sacude a las élites

Arresto domiciliario para un aliado de Machado

Irán en la mira: Netanyahu pide a Trump subir la presión

Policía de Santa Fe: 20 efectivos pasados a disponibilidad por protestas de mejoras salariales
Policiales
“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Confusa muerte de una nena de un año
Deportes
Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense
Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Información General
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla