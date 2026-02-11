Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Política y Economía |Wall Street tuvo un cierre mixto

Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA

Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA

Wall Street

11 de Febrero de 2026 | 01:38
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares, en una jornada marcada por la expectativa ante la publicación de datos clave sobre empleo e inflación en Estados Unidos que podrían influir en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice Dow Jones subió 0,10% y terminó en 50.188 puntos, anotando un nuevo récord de cierre. En contraste, el S&P 500 retrocedió 0,33% hasta 6.941 unidades y el tecnológico Nasdaq cayó 0,59% a 23.102 puntos.

Analistas describieron el clima del mercado como una etapa de espera. Los inversores aguardan los datos oficiales de empleo correspondientes a enero, que se conocerán este miércoles, y el índice de precios al consumidor (IPC) que se publicará el viernes. Ambos indicadores son considerados determinantes para anticipar los próximos movimientos de la Fed.

El S&P 500 cerró en terreno negativo tras las pérdidas de grandes entidades financieras. Bank of America cayó 1,69%, Wells Fargo perdió 2,83% y Morgan Stanley retrocedió 2,44%, arrastrando al índice.

También influyeron datos débiles del consumo minorista. Un informe del Departamento de Comercio mostró que las ventas de diciembre crecieron menos de lo esperado, lo que impactó en compañías como Costco (-2,31%) y Walmart (-1,77%).

En contraste, Spotify fue uno de los papeles destacados de la jornada al trepar 14,73% luego de informar que sumó un récord de 38 millones de usuarios hacia fines del año pasado.

LE PUEDE INTERESAR

Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”

LE PUEDE INTERESAR

Más procesados por el caso de los seguros

La IA cambia el humor del sector tecnológico

Más allá de la jornada puntual, el mercado tecnológico atraviesa un cambio de clima. Tras varios años de euforia, la inteligencia artificial comenzó a ser vista no solo como motor de crecimiento, sino también como un factor de riesgo estructural.

El avance de herramientas abiertas y gratuitas, como las recientemente presentadas por Anthropic, genera preocupación en empresas de software que dependen de modelos pagos por suscripción. Especialistas ya hablan de un posible “apocalipsis SaaS”, en referencia al impacto que la automatización podría tener sobre el software como servicio.

A esto se suma el peso de las inversiones necesarias para competir en la carrera tecnológica. Amazon anunció planes de inversión por 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial y otras áreas, cifra superior a lo previsto por el mercado, lo que derivó en una caída de más del 7% en sus acciones en la rueda posterior. Alphabet proyecta hasta 185.000 millones y Meta cerca de 135.000 millones con fuerte foco en IA.

El reacomodamiento se refleja en las cotizaciones. Empresas vinculadas a servicios legales y administrativos digitales registraron bajas de hasta 20% en la última semana, mientras que Salesforce acumula un retroceso cercano al 25% en el último mes.

El sector creativo tampoco quedó al margen: Adobe cayó alrededor de 9% y Figma 17%, en medio de dudas sobre la sostenibilidad de sus productos frente a la expansión de la inteligencia artificial generativa.

En paralelo, la demanda de hardware y memoria para sistemas de IA presiona la cadena de semiconductores. Qualcomm advirtió sobre la incertidumbre en la demanda futura y sus acciones arrastran caídas cercanas al 20% en el año.

Fondos vinculados al financiamiento tecnológico también muestran volatilidad.

Un fondo de inversión de VanEck enfocado en compañías de desarrollo empresarial pierde 5% en lo que va del año y 20% en los últimos 12 meses, reflejando la cautela de los inversores ante un sector que combina innovación acelerada con fuertes exigencias de capital.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Confusa muerte de una nena de un año

Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

Los números de la suerte del miércoles 11 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación de 2,9%: sigue con el pie en el acelerador

El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas

Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”

Más procesados por el caso de los seguros
Deportes
Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense
Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Policiales
“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Confusa muerte de una nena de un año
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Información General
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla