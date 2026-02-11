Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares, en una jornada marcada por la expectativa ante la publicación de datos clave sobre empleo e inflación en Estados Unidos que podrían influir en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
El índice Dow Jones subió 0,10% y terminó en 50.188 puntos, anotando un nuevo récord de cierre. En contraste, el S&P 500 retrocedió 0,33% hasta 6.941 unidades y el tecnológico Nasdaq cayó 0,59% a 23.102 puntos.
Analistas describieron el clima del mercado como una etapa de espera. Los inversores aguardan los datos oficiales de empleo correspondientes a enero, que se conocerán este miércoles, y el índice de precios al consumidor (IPC) que se publicará el viernes. Ambos indicadores son considerados determinantes para anticipar los próximos movimientos de la Fed.
El S&P 500 cerró en terreno negativo tras las pérdidas de grandes entidades financieras. Bank of America cayó 1,69%, Wells Fargo perdió 2,83% y Morgan Stanley retrocedió 2,44%, arrastrando al índice.
También influyeron datos débiles del consumo minorista. Un informe del Departamento de Comercio mostró que las ventas de diciembre crecieron menos de lo esperado, lo que impactó en compañías como Costco (-2,31%) y Walmart (-1,77%).
En contraste, Spotify fue uno de los papeles destacados de la jornada al trepar 14,73% luego de informar que sumó un récord de 38 millones de usuarios hacia fines del año pasado.
Más allá de la jornada puntual, el mercado tecnológico atraviesa un cambio de clima. Tras varios años de euforia, la inteligencia artificial comenzó a ser vista no solo como motor de crecimiento, sino también como un factor de riesgo estructural.
El avance de herramientas abiertas y gratuitas, como las recientemente presentadas por Anthropic, genera preocupación en empresas de software que dependen de modelos pagos por suscripción. Especialistas ya hablan de un posible “apocalipsis SaaS”, en referencia al impacto que la automatización podría tener sobre el software como servicio.
A esto se suma el peso de las inversiones necesarias para competir en la carrera tecnológica. Amazon anunció planes de inversión por 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial y otras áreas, cifra superior a lo previsto por el mercado, lo que derivó en una caída de más del 7% en sus acciones en la rueda posterior. Alphabet proyecta hasta 185.000 millones y Meta cerca de 135.000 millones con fuerte foco en IA.
El reacomodamiento se refleja en las cotizaciones. Empresas vinculadas a servicios legales y administrativos digitales registraron bajas de hasta 20% en la última semana, mientras que Salesforce acumula un retroceso cercano al 25% en el último mes.
El sector creativo tampoco quedó al margen: Adobe cayó alrededor de 9% y Figma 17%, en medio de dudas sobre la sostenibilidad de sus productos frente a la expansión de la inteligencia artificial generativa.
En paralelo, la demanda de hardware y memoria para sistemas de IA presiona la cadena de semiconductores. Qualcomm advirtió sobre la incertidumbre en la demanda futura y sus acciones arrastran caídas cercanas al 20% en el año.
Fondos vinculados al financiamiento tecnológico también muestran volatilidad.
Un fondo de inversión de VanEck enfocado en compañías de desarrollo empresarial pierde 5% en lo que va del año y 20% en los últimos 12 meses, reflejando la cautela de los inversores ante un sector que combina innovación acelerada con fuertes exigencias de capital.
