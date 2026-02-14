Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes

Ambos equipos tuvieron un más que aceptable inicio en este Torneo Apertura.

La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes
14 de Febrero de 2026 | 12:11

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata se paralizará este domingo, en la que será una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza.

Gimnasia, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro en la séptima posición de la Zona B con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia frente a su clásico rival, Estudiantes, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha.

Estudiantes, por su parte, está cuarto en la Zona A con ocho unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.

El “Pincha”, que es el vigente campeón del fútbol argentino y tiene como director técnico a Eduardo Domínguez, buscará conseguir un valiosísimo triunfo en “El Bosque” para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona A.

El clásico según dos históricos

Entre Max y Miramón se define el volante central

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Apertura
  • Interzonal - fecha 5
  • Gimnasia y Esgrima (LP) - Estudiantes (LP)
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Fernando Espinoza
  • Hora: 17. TV: TNT Sports Premium

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiaago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
El clásico según dos históricos
