La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes

La ciudad de La Plata se paralizará este domingo, en la que será una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza.

Gimnasia, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro en la séptima posición de la Zona B con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia frente a su clásico rival, Estudiantes, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha.

Estudiantes, por su parte, está cuarto en la Zona A con ocho unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.

El “Pincha”, que es el vigente campeón del fútbol argentino y tiene como director técnico a Eduardo Domínguez, buscará conseguir un valiosísimo triunfo en “El Bosque” para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona A.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Interzonal - fecha 5

Gimnasia y Esgrima (LP) - Estudiantes (LP)

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 17. TV: TNT Sports Premium

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiaago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.