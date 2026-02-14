La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia
Ambos equipos tuvieron un más que aceptable inicio en este Torneo Apertura.

La ciudad de La Plata se paralizará este domingo, en la que será una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza.
Gimnasia, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro en la séptima posición de la Zona B con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.
El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia frente a su clásico rival, Estudiantes, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha.
Estudiantes, por su parte, está cuarto en la Zona A con ocho unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.
El “Pincha”, que es el vigente campeón del fútbol argentino y tiene como director técnico a Eduardo Domínguez, buscará conseguir un valiosísimo triunfo en “El Bosque” para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona A.
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiaago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
