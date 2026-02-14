Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero
14 de Febrero de 2026 | 07:44

Escuchar esta nota

Súper Cartonazo del diario EL DIA ya se juega por un espectacular pozo de $5.000.000 tras quedar vacante en la semana. Tras la entrega de la tarjeta gratis, hoy comenzó la nueva ronda. 

Es por eso que se renovaron las ilusiones y los platenses que consiguieron sus cartones empezaron a jugar. Estos son los números para controlar que se publicaron hoy:

Cómo jugar al Cartonazo

Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.

El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas

El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

A mediados de enero, Melissa Gamada, una lectora del casco urbano, se llevó $4 millones.

El Súper Cartonazo, con plazo hasta el miércoles
