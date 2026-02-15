Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Fin de semana largo y recambio turístico

La Ciudad con poco movimiento y congestión en las rutas a la Costa

15 de Febrero de 2026 | 02:19
Edición impresa

En el marco del recambio turístico por el feriado de Carnaval, la Ciudad quedó prácticamente desierta. Con miles de vecinos que aprovecharon el fin de semana largo para viajar, las calles lucen vacías y con poco movimiento.

Sin embargo, en algunos barrios se percibe actividad impulsada por los corsos entre la tarde y la noche. La agenda local propone el desfile de comparsas y actividades recreativas, así como ferias, puestos de comida y espacios culturales.

Hacia afuera, con el cambio de quincena y los días festivos, el tránsito volvió a complicarse ayer en la Ruta 2 en sentido hacia la Costa Atlántica. Se registraron largas filas de vehículos y circulación a marcha lenta, especialmente a la altura de Castelli, donde horas de la mañana se produjo un accidente de tránsito, que dejó una persona fallecida y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

A su vez, las complicaciones por el siniestro vial provocaron que los retrasos se extendieran durante varias horas.

En tanto, las autoridades recomendaron manejar con precaución, respetar las indicaciones en ruta y prever tiempos de viaje más extensos hacia la costa bonaerense.

Otra de las causas que generan demoras en el tránsito son los peajes a lo largo de la Ruta 2 y el resto del corredor vial en dirección a las localidades balnearias.

LE PUEDE INTERESAR

Ocurrencias: vidrieras de fracaso

LE PUEDE INTERESAR

Tras la felicidad de la compra, el riesgo del “shock de mantenimiento”

En estos puntos se forman largas colas de vehículos que avanzan lentamente, lo que provoca retrasos significativos y complica la circulación en gran parte del recorrido, especialmente durante los fines de semana largos y los feriados, cuando aumenta considerablemente el flujo de turistas hacia la costa, generando congestión en varios tramos. La situación obligando a los conductores a extremar la paciencia y planificar sus tiempos de viaje con antelación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tránsito intenso hacia la Costa Atlántica / El Dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo

El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados

$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96

Una multitud celebró los 143 años de Los Hornos
Últimas noticias de La Ciudad

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios

Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad

Una multitud celebró los 143 años de Los Hornos
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Espectáculos
El fenómeno Bad Bunny: el aluvión de Puerto Rico se siente con fuerza en la Argentina
Chismecito amoroso
¿Y vos, qué bicho sos?: ¿Therian? ¿Furry?
Los K-dramas conquistan Argentina: ¿A qué se debe el furor por las producciones coreanas?
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Deportes
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual
El regreso de Melluso es la novedad en el banco
Noche de fútbol en Córdoba y Rosario
Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados
Policiales
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa
Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla