La Ciudad con poco movimiento y congestión en las rutas a la Costa

En el marco del recambio turístico por el feriado de Carnaval, la Ciudad quedó prácticamente desierta. Con miles de vecinos que aprovecharon el fin de semana largo para viajar, las calles lucen vacías y con poco movimiento.

Sin embargo, en algunos barrios se percibe actividad impulsada por los corsos entre la tarde y la noche. La agenda local propone el desfile de comparsas y actividades recreativas, así como ferias, puestos de comida y espacios culturales.

Hacia afuera, con el cambio de quincena y los días festivos, el tránsito volvió a complicarse ayer en la Ruta 2 en sentido hacia la Costa Atlántica. Se registraron largas filas de vehículos y circulación a marcha lenta, especialmente a la altura de Castelli, donde horas de la mañana se produjo un accidente de tránsito, que dejó una persona fallecida y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

A su vez, las complicaciones por el siniestro vial provocaron que los retrasos se extendieran durante varias horas.

En tanto, las autoridades recomendaron manejar con precaución, respetar las indicaciones en ruta y prever tiempos de viaje más extensos hacia la costa bonaerense.

Otra de las causas que generan demoras en el tránsito son los peajes a lo largo de la Ruta 2 y el resto del corredor vial en dirección a las localidades balnearias.

En estos puntos se forman largas colas de vehículos que avanzan lentamente, lo que provoca retrasos significativos y complica la circulación en gran parte del recorrido, especialmente durante los fines de semana largos y los feriados, cuando aumenta considerablemente el flujo de turistas hacia la costa, generando congestión en varios tramos. La situación obligando a los conductores a extremar la paciencia y planificar sus tiempos de viaje con antelación.