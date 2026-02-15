Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Domingo con alerta amarillo por lluvias fuertes hasta el mediodía en La Plata: cómo sigue el tiempo
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
VIDEO. “Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Boy Olmi y Carola Reyna reviven su historia de amor en San Valentín
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
La agenda deportiva del domingo trae una lluvia de eventos: partidos, horarios y TV
El Tren Roca con servicio limitado y no llegará a La Plata por tres días
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Icardi y la China Suárez: rumores de propuesta de matrimonio en San Valentín
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este domingo 15 de febrero
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A pesar de que el pronóstico indique caída de precipitaciones para todo el día, los eventos del calendario deportivo le hacen frente y ni la lluvia los para.
Con el clásico platense como principal atractivo desde las 17, el resto de los partidos de la quinta fecha del Torneo Apertura se extenderán hasta casi la medianoche. En paralelo, la Primera Nacional pondrá en marcha su primera jornada y le sumará un condimento extra a la tarde de fútbol.
LIGA PROFESIONAL – FECHA 5
17:00: Gimnasia vs Estudiantes | TNT SPORTS
19:30: Boca Juniors vs Platense | ESPN PREMIUM
22:00: Rosario Central vs Barracas Central | TNT SPORTS
22:00: Instituto vs Central Córdoba (SE) | ESPN PREMIUM
PRIMERA NACIONAL – FECHA 1
17:00: Güemes (SE) vs Nueva Chicago | LPF PLAY
17:00: Chacarita vs San Martín (SJ) | LPF PLAY
17:30: Los Andes vs Almirante Brown | LPF PLAY
19:00: Racing (Cba) VS Estudiantes (BA) | LPF PLAY
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí