La agenda deportiva del domingo trae una lluvia de eventos: partidos, horarios y TV

A pesar de que el pronóstico indique caída de precipitaciones para todo el día, los eventos del calendario deportivo le hacen frente y ni la lluvia los para.

Con el clásico platense como principal atractivo desde las 17, el resto de los partidos de la quinta fecha del Torneo Apertura se extenderán hasta casi la medianoche. En paralelo, la Primera Nacional pondrá en marcha su primera jornada y le sumará un condimento extra a la tarde de fútbol.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 5

17:00: Gimnasia vs Estudiantes | TNT SPORTS

19:30: Boca Juniors vs Platense | ESPN PREMIUM

22:00: Rosario Central vs Barracas Central | TNT SPORTS

22:00: Instituto vs Central Córdoba (SE) | ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL – FECHA 1

17:00: Güemes (SE) vs Nueva Chicago | LPF PLAY

17:00: Chacarita vs San Martín (SJ) | LPF PLAY

17:30: Los Andes vs Almirante Brown | LPF PLAY

19:00: Racing (Cba) VS Estudiantes (BA) | LPF PLAY

