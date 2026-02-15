Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La agenda deportiva del domingo trae una lluvia de eventos: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo trae una lluvia de eventos: partidos, horarios y TV
15 de Febrero de 2026 | 09:17

Escuchar esta nota

A pesar de que el pronóstico indique caída de precipitaciones para todo el día, los eventos del calendario deportivo le hacen frente y ni la lluvia los para.

Con el clásico platense como principal atractivo desde las 17, el resto de los partidos de la quinta fecha del Torneo Apertura se extenderán hasta casi la medianoche. En paralelo, la Primera Nacional pondrá en marcha su primera jornada y le sumará un condimento extra a la tarde de fútbol.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 5
17:00: Gimnasia vs Estudiantes | TNT SPORTS
19:30: Boca Juniors vs Platense | ESPN PREMIUM
22:00: Rosario Central vs Barracas Central | TNT SPORTS
22:00: Instituto vs Central Córdoba (SE)  | ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL – FECHA 1
17:00: Güemes (SE) vs Nueva Chicago | LPF PLAY
17:00: Chacarita vs San Martín (SJ) | LPF PLAY
17:30: Los Andes vs Almirante Brown | LPF PLAY 
19:00: Racing (Cba) VS Estudiantes (BA) | LPF PLAY 
 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Domingo con alerta amarillo por lluvias fuertes hasta el mediodía en La Plata: cómo sigue el tiempo

Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Últimas noticias de Deportes

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual

El regreso de Melluso es la novedad en el banco

Noche de fútbol en Córdoba y Rosario
Espectáculos
Boy Olmi y Carola Reyna reviven su historia de amor en San Valentín
Icardi y la China Suárez: rumores de propuesta de matrimonio en San Valentín
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Los K-dramas conquistan Argentina: ¿A qué se debe el furor por las producciones coreanas?
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Política y Economía
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
La Ciudad
Lluvias en La Plata: cuánto cayó barrio por barrio 
Domingo con alerta amarillo por lluvias fuertes hasta el mediodía en La Plata: cómo sigue el tiempo
El Tren Roca con servicio limitado y no llegará a La Plata por tres días
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este domingo 15 de febrero
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Policiales
VIDEO. “Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla