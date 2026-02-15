Lluvias en La Plata: cuánto cayó barrio por barrio 

Las lluvias y tormentas que afectan a La Plata desde la madrugada dejaron importantes registros de agua acumulada en distintos puntos del partido, en medio del paso del frente principal de mal tiempo.

De acuerdo al relevamiento difundido, estos son los milímetros caídos hasta el momento en cada zona:

Villa Elisa: 19.45 mm

Villa Elvira: 16.51 mm

Melchor Romero: 22.01 mm

Los Hornos: 10.53 mm

Plaza Moreno: 16.54 mm

Tolosa: 21.19 mm

San Lorenzo: 23.54 mm

San Carlos: 13.1 mm

City Bell: 18.3 mm

El Peligro: 19.03 mm

Abasto: 15.3 mm

Olmos: 12.7 mm

Etcheverry: 15.31 mm

Arana: 11.78 mm

Parque Castelli: 15.6 mm

Parque Alberti: 17.35 mm

Los Porteños: 13.18 mm

Arturo Seguí: 16.52 mm

Poblet: 11.63 mm

Desde la Municipalidad de La Plata informaron que las precipitaciones se desarrollan “de acuerdo a lo previsto” y que la ciudad atraviesa actualmente la parte más intensa del sistema de inestabilidad.

El reporte oficial indica que continuarán registrándose lluvias moderadas a fuertes por momentos al menos hasta el mediodía, con posibilidad de chaparrones intermitentes y actividad eléctrica en distintos sectores del distrito.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras se monitorea la evolución del fenómeno climático y el comportamiento de los desagües pluviales en toda la región.