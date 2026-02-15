Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |A LA ALTURA DE DOCK SUD

“Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros

“Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros
15 de Febrero de 2026 | 08:25

Un violento episodio se registró durante la noche del sábado cuando un micro de la línea 195 Metropol con destino a nuestra ciudad fue atacado a piedrazos mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura de Dock Sud. El impacto destrozó parte de las ventanillas y generó momentos de tensión entre los pasajeros, aunque no se reportaron heridos.

Según relataron a EL DÍA, los usuarios que viajaban en la unidad de la empresa Metropol , comentaron que el hecho ocurrió cerca de las 21 o 21:30, cuando el vehículo se dirigía desde la Ciudad de Buenos Aires hacia La Plata. “Tremendo piedrazo que casi mata a una persona. Gracias a Dios no hubo heridos, pero los vidrios estallaron y podría haber sido una catástrofe”, describió uno de los testigos.

En tanto, las imágenes y testimonios difundidos muestran los daños en el micro y los restos de vidrio esparcidos en el interior. A pesar de la situación, la unidad continuó su recorrido hasta destino, lo que incrementó la preocupación de los pasajeros.

En su descargo, una de las personas que viajaba en el transporte fue contundente: “Esto es terrorismo y nadie se ocupa”. Además, sostuvo que no había presencia policial en los peajes de la traza y que, al intentar comunicarse con emergencias, no logró formalizar una denuncia preventiva a través del 911.

El episodio reavivó cuestionamientos sobre la seguridad en el corredor vial y derivó en reclamos hacia las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de controles en la zona.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenidos ni sobre un operativo específico vinculado al ataque, mientras crece la preocupación de usuarios frecuentes del servicio por la reiteración de hechos similares en el trayecto.

