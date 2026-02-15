Fijan el alerta amarillo por lluvia, granizo y viento

La Municipalidad estableció el Nivel de Atención del Riesgo ‘amarillo’ por tormentas entre la madrugada y el mediodía de hoy.

“Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos”, informó la Comuna en su parte hidrometeorológico, y adelantó que “los acumulados podrían rondar los 50 milímetros o ser localmente superiores”.

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas, se informó desde la Municipalidad.

También se indicó que con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento del agua, la Municipalidad “reforzó las tareas de limpieza y desobstrucción en sumideros, bocas de tormenta, cámaras de inspección, cruces de calle, zanjas y conductos que están tapados”.

Ante el cuadro, se recomienda “permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones”. Además, tener precaución al circular en vehículos, no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.