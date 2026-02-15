Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Icardi y la China Suárez: rumores de propuesta de matrimonio en San Valentín

Periodistas de espectáculos revelaron detalles de un plan romántico en un yate decorado con rosas rojas y un costoso anillo de una reconocida casa de alta joyería.

Icardi y la China Suárez: rumores de propuesta de matrimonio en San Valentín
15 de Febrero de 2026 | 07:47

Escuchar esta nota

El Día de los Enamorados no pasará desapercibido para Mauro Icardi y China Suárez, porque hay indicios de una propuesta de matrimonio, según confirmaron varios periodistas de espectáculos.

Según se pudo constatar, el encargado de difundir esta noticia fue Santiago Sposato y reveló en sus historias de Instagram que Icardi habría organizado un plan especial para esta noche que incluye un paseo en barco con un chef privado, decorado con docenas de rosas rojas. Además, adelantó los detalles del menú: cordero para él y risotto para ella.

Fernanda Iglesias, por su parte, aportó información sobre el anillo que la actriz luciría una vez que haya aceptado la propuesta del jugador. Se trata de un diseño de Cartier, adquirido en Istinye Park, Estambul. “No le quiero arruinar la sorpresa a Eugenia, pero ¡parece que es un anillo de compromiso!”, afirmó.

La periodista Pochi de Gossipeame también compartió detalles del supuesto regalo. Sería un reloj que hace juego con la pieza, con un valor estimado en 30.000 dólares, y un estuche grabado con las iniciales “M&E”, destinado a entregarse durante una cena en un yate sobre el Bósforo.

Con estos adelantos y las imágenes publicadas en redes, los indicios apuntan a un casamiento inminente. Solo resta esperar la próxima publicación de la pareja para confirmar o desmentir la versión de los periodistas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo

El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados

Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada

$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio

Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados

Domingo con alerta amarillo por lluvia, granizo y viento en La Plata: cómo sigue el tiempo
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Los K-dramas conquistan Argentina: ¿A qué se debe el furor por las producciones coreanas?

Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial

El fenómeno Bad Bunny: el aluvión de Puerto Rico se siente con fuerza en la Argentina
Policiales
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa
Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Deportes
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual
El regreso de Melluso es la novedad en el banco
Noche de fútbol en Córdoba y Rosario
Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados
La Ciudad
Domingo con alerta amarillo por lluvia, granizo y viento en La Plata: cómo sigue el tiempo
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este domingo 15 de febrero
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla