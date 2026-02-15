Icardi y la China Suárez: rumores de propuesta de matrimonio en San Valentín

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Periodistas de espectáculos revelaron detalles de un plan romántico en un yate decorado con rosas rojas y un costoso anillo de una reconocida casa de alta joyería.
El Día de los Enamorados no pasará desapercibido para Mauro Icardi y China Suárez, porque hay indicios de una propuesta de matrimonio, según confirmaron varios periodistas de espectáculos.
Según se pudo constatar, el encargado de difundir esta noticia fue Santiago Sposato y reveló en sus historias de Instagram que Icardi habría organizado un plan especial para esta noche que incluye un paseo en barco con un chef privado, decorado con docenas de rosas rojas. Además, adelantó los detalles del menú: cordero para él y risotto para ella.
Fernanda Iglesias, por su parte, aportó información sobre el anillo que la actriz luciría una vez que haya aceptado la propuesta del jugador. Se trata de un diseño de Cartier, adquirido en Istinye Park, Estambul. “No le quiero arruinar la sorpresa a Eugenia, pero ¡parece que es un anillo de compromiso!”, afirmó.
La periodista Pochi de Gossipeame también compartió detalles del supuesto regalo. Sería un reloj que hace juego con la pieza, con un valor estimado en 30.000 dólares, y un estuche grabado con las iniciales “M&E”, destinado a entregarse durante una cena en un yate sobre el Bósforo.
Con estos adelantos y las imágenes publicadas en redes, los indicios apuntan a un casamiento inminente. Solo resta esperar la próxima publicación de la pareja para confirmar o desmentir la versión de los periodistas.
