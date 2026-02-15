Boy Olmi y Carola Reyna reviven su historia de amor en San Valentín

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
En “La noche de Mirtha”, la pareja sorprendió al público al recordar cómo comenzó su romance y qué los enamoró uno del otro
En el marco del Día de San Valentín, Boy Olmi y Carola Reyna compartieron con la “mesaza” los momentos que marcaron el inicio de su historia de amor. Entre risas, confesaron que su vínculo se fue construyendo de a poco: “Nos fuimos conociendo de a poquito en la vida hasta que de golpe un día nos encontramos durmiendo en la misma cama”, contaron.
Carola reveló qué la conquistó de Olmi: “Creo que lo que más me enamoró de Boy fue ver que era inclasificable. No lo podía encasillar en una cosa. Me parecía como una aventura ir descubriendo todas las facetas”, confesó.
Por su parte, Boy Olmi definió a su esposa con ternura: “Carola es una compañera increíble”, demostrando que el amor sigue más fuerte que nunca después de tantos años juntos.
