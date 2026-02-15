El Tren Roca con servicio limitado por obras

El servicio del Tren Roca no llegará a La Plata desde hoy y hasta el martes debido a la realización de obras viales, según informaron desde Trenes Argentinos.

Durante ese período, las formaciones circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui. Además, desde la empresa advirtieron que las tareas podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas.

La afectación se debe a trabajos de renovación de vías entre las estaciones Plátanos y Hudson, que incluyen el recambio de tramos, el reemplazo de durmientes y la colocación de fijaciones y balasto.

Para la correcta y segura ejecución de las obras, se interrumpirá la alimentación eléctrica aérea, lo que impedirá la circulación habitual de los trenes hasta la estación de La Plata.

Los trabajos contemplan la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces, y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.